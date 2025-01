Los álbumes más esperados de 2025: Taylor Swift, Aitana, Miley Cyrus, Rosalía y más

2025 no ha hecho más que empezar, pero los nervios por conocer las novedades musicales que traerá ya están a flor de piel.

Un montón de artistas nos han ido poniendo la miel en los labios durante meses y Rosalía, The Weeknd, Miley Cyrus o Lady Gaga preparan nuevos discos que prometen redefinir géneros, romper récords y cautivar audiencias globales.

Desde la fusión de estilos vanguardistas hasta himnos pop inolvidables, estos lanzamientos son los más anticipados por fans.

Aitana

Lo lleva dejando caer unos meses, pero su nueva etapa ya está aquí. "Nuevo año, nueva era", dice la artista sobre un vídeo en tonos azules con los que abre la puerta (casi literalmente) a su próximo disco. Se escucha de fondo una sintonía que recuerda a los éxitos de los ochenta denominados 'power pop'.

Amaia - Si abro los ojos no es real

El próximo 31 de enero Amaia publica su tercer álbum de estudio, del que ya se pueden escuchar los adelantos. Nanai, Tocotó y Tengo un Pensamiento, que supuso su mejor lanzamiento en plataformas tras el huracán Operación Triunfo. Las entradas para verla en el recién bautizado Movistar Arena de Madrid están casi agotadas.

Kesha

La fecha de estreno del sexto álbum de Kesha todavía es un misterio, pero la artífice del mega éxito TikTok promete un regreso por todo lo alto tras separarse legalmente de su antiguo productor, Dr. Luke.

Lady Gaga

Será en febrero cuando Lady Gaga vuelva a primera línea con su octavo álbum de estudio. Lo hace después de acariciar el éxito con su reciente colaboración con Bruno Mars Die With a Smile.

Lana Del Rey: The Right Person Will Stay

La artista estrena el próximo 21 de mayo The Right Person Will Stay, un disco de 13 canciones con referencias country que llega tras un cambio de nombre, ya que en un principio se anunció bajo el título Lasso.

Leiva

No hay fecha exacta, pero primavera es la estación escogida por el artista para su regreso musical con Gigante,su séptimo disco, cuyo tema homónimo fue escogido como carta de presentación antes de Bajo Presión, el segundo adelanto. La gira ya ha anunciado 30 conciertos en 28 ciudades.

Lola Índigo

Aunque el pasado mes de mayo anunció el estreno de un nuevo EP, aquel llamado Nave Dragón nunca llegó a estrenarse. Poco después, la artista confirmó que todavía estaba trabajando en él, así que cabe esperar que el proyecto vea la luz en los próximos meses, quizá como antesala de sus shows más multitudinarios, en el RCDE Stadium, el Bernabéu de Madrid y La Cartuja de Sevilla.

Madonna

La reina del pop tiene sus planes y propósitos de cara al nuevo año. "Escribir canciones y hacer música es el único área en la que no necesito pedirle permiso a nadie", decía en un vídeo grabado en el estudio de afamado productor Stuart Price. De su mano verá la luz su nuevo disco después de haber cumplido ya 40 años en la música.

Miley Cyrus

Something Beautiful es el álbum que seguirá a Endless Summer Vaction, que indudablemente ha marcado la época dorada de Miley Cyrus. La cantante, que consiguió con él su primer Grammy, abre ahora a la experimentación. "Será algo completamente nuevo", avanza.

Rigoberta Bandini - Jesucrista Superstar

La de Barcelona ha prometido mucha música para este 2025 y el primer aperitivo llegó con Si Muriera Mañana y Pamela Anderson, un tema homenaje a la actriz que remezcló como regalo navideño.

Rosalía

"Sacar disco en 2025". Ese es el propósito de Rosalía para este año que entra, una declaración que confirma que su encierro en el estudio pronto dará frutos. Se trata de uno de los discos más esperados, visto el éxito de Motomami, El Mal Querer y Los Ángeles. Aunque ha sacado su colaboración con Ralphie Choo 'Omega' hace relativamente poco, no se espera que esta balada erótica forme parte del cuarto disco de la catalana.

Taylor Swift - Reputation (Taylor's Version)

Es una de las regrabaciones más esperadas y los fans llevan meses especulando con una fecha de lanzamiento que de momento se desconoce. Reputation, que salió en 2016, fue la primera incursión de la artista de Pensilvania en el autotune y las voces distorsionadas. Tras el cierre de la gira más exitosa de la historia de la música, Eras Tour, todas las señales apuntan a 2025 como el año que Taylor Swift será, por fin, dueña de toda su discografía. Reputation es el único disco que le queda por regrabar tras la batalla por los derechos con Scooter Braun.

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Tres años después de su último disco, el próximo 24 de enero, regresa The Weeknd con el que será su proyecto más ambicioso e "introspectivo". Hurry Up Tomorrow cierra la trilogía que empezó con After Hours en 2020 y siguió Dawn FM en 2022. Ya están disponIbles Dancing In The Flames, Timeless y São Paulo, en colaboración con Playboi Carti y Anitta.

Zahara - Lento Ternura

Con dos adelantos disponibles, Yo solo quería escribir una canción de amor y Tus Michis, Zahara abre una nueva etapa -y gira- musical tras el rotundo éxito de público y crítica ante su anterior disco, PUTA.