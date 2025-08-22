Alcalá Norte, confirmado en el Festival Gigante 2025 tras la cancelación de Mando Diao

El 20 de agosto Mando Diao sorprendió a todos sus seguidores con un comunicado de lo más impactante: "Por motivos personales, la banda no podrá cumplir con los compromisos previamente programados para el resto de 2025. Entendemos la decepción que esto pueda causar y pedimos sinceras disculpas a todos los afectados. Estamos profundamente agradecidos por su continuo apoyo y esperamos volver pronto a los escenarios para compartir música con ustedes nuevamente en el futuro".

Dos conciertos en España se han visto afectados por el anuncio, uno programado para el mes de agosto en el Festival Gigante de Guadalajara. "Les enviamos toda nuestra fuerza y cariño en este momento difícil. Mientras tanto, estamos trabajando ya en encontrar un sustituto para que la experiencia en Gigante 2025 siga siendo inolvidable. Gracias por vuestra comprensión", advirtió la organización que ya tiene nueva banda en cartel.

El grupo madrileño de Ciudad Lineal Alcalá Norte se suma a la celebración con un concierto el jueves 28 de agosto. Su actuación será a las 23:30 horas en el escenario Gigante, donde ese día actuarán Eva Ryjlen, Barry B y Coolnenas.