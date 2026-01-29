Alejandro Sanz se abre en ‘Cuando nadie me ve’: “Hay sobre todo un estriptis emocional, una parte que no había compartido nunca”

Dice Alejandro Sanz, con su habitual simpatía y desparpajo, que "mil es poco" en lo que se refiere a las veces que lo han entrevistado en sus más de 30 años de carrera. Sin embargo, el cantante madrileño nunca ha sido de exponer su vida privada en los medios. Aún así, como revela él mismo en el primer capítulo de su recién estrenada serie documental Cuando nadie me ve, todas sus canciones son dedicadas.

El intérprete de Corazón Partío hace esta declaración e Iñigo Zabala, quien fue presidente de Warner Music en Latinoamérica y España y el responsable de firmar su primer contrato discográfico en 1991, lo refuerza: "Lo que Alejandro vive siempre se refleja en sus letras".

En este trabajo, compuesto de tres episodios, Sanz cambia las metáforas por sus propios testimonios, material inédito y de archivo, y entrevistas con figuras clave de la industria que mejor lo conocen tales como Luis Fonsi, Camila Cabello o Rosalía, quien revela que Cuando nadie me “es una de sus favoritas".

“Tiene que ver con la intimidad, el pudor, el mundo interior de cada uno”, señala la artista sobre el tema incluido en el disco El alma al aire (2000) y que plasma esas mismas sensaciones que el cantante ha querido —y ha conseguido— mostrar en este documental.

“Lo que Alejandro vive siempre se refleja en sus letras” - Íñigo Zabala

Lejos de centrarse únicamente en los hitos de su carrera, la serie pone el acento en cómo se fue sintiendo Sanz en cada etapa de su vida, deteniéndose en momentos significativos como su primer gran concierto en el entonces conocido como Pabellón del Real Madrid en 1991.

Pero, en contra de lo que cabría esperar, Cuando nadie me ve no pretende revelar la historia personal que hay detrás de cada éxito. Alejandro Sanz rehúye de explicar el significado de sus canciones, prefiere que sea el público quien las haga suyas llevándolas a sus propias vivencias. Ya en el photocall previo al estreno, en el Museo Reina Sofía de Madrid, el artista dejó algo claro: “ He escuchado estos días a gente que habla de la Inteligencia Artificial en la música y bueno, hay algo que no podrá copiar nunca y es una historia detrás de una canción”.

No todo son buenos momentos

Con un impactante mensaje en los primeros segundos del documental, queda claro que la sonrisa que siempre ha caracterizado al artista no es inquebrantable: “De repente hubo un momento en el que me desencanté, empecé a no tener ningún sentimiento por lo que más había querido en el mundo”.

Alejandro Sanz con sus hijos en 'Cuando nadie me ve'. | Movistar Plus

Efectivamente, se refiere a la música. Este punto de partida marca una de las etapas más complejas de su vida, una experiencia que el cantante no se arrepiente de haber compartido: “Quiero que se vea que es algo que le puede pasar a cualquiera y no estigmatizarlo”.

"Hubo un momento en el que me desencanté, empecé a no tener ningún sentimiento"

Esa honestidad ha complicado la edición del documental “Al final tienes que dejar fuera muchas horas, pero tienes que ir al servicio de contar la historia cómo es, entonces hay cosas que te parecen más o menos sugerentes o atractivas pero las tienes que dejar fuera porque lo principal es la historia”, le confesó a la prensa sobre la edición de los tres episodios —Lo que soy, Ya no duele y Partío—.

Así, el cantante ganador de cuatro Premios Grammy y 24 Latin Grammy nos deja claro que si algo es, es transparente, tal y como reconfirmó antes del visionado: “Yo creo que al Alejandro del futuro no le sorprenderían muchas cosas, porque he sido muy fiel a mi forma de ser y de entender la música y, al final eso es lo que he hecho durante tantos años”. Quizás esta sea la clave de su éxito y no haya tanta diferencia entre el artista y ese “hombre detrás del icono”.