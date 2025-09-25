Alejandro Sanz anuncia gira en España en 2026: fechas de los conciertos, ciudades y venta de entradas de los conciertos
¡Buenas noticias! La gira ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz llega a España en 2026. El cantante madrileño ha compartido en redes un post con las fechas y ciudades de los conciertos ya confirmados. ¡Apunta cuándo salen las entradas a la venta!
Alejandro Sanz demuestra que aún tiene mucho que decir en '¿Y ahora qué?', su primer disco en cuatro años
Estábamos deseando poder publicar esta noticia y ya está aquí. Alejandro Sanz aterriza por fin en España con su gira ¿Y ahora qué?
Después de arrasar en México, el cantante madrileño está dispuesto a triunfar en nuestro país con una tour que ya tiene once fechas cerradas, aunque es probable que vaya incorporando más en las próximas semanas o meses.
El intérprete de Bésame, que en mayo lanzó el proyecto ¿Y ahora qué?, arranca esta gira el 6 de junio en Sevilla y la cierra (por ahora) el 24 de julio en Fuengirola (Málaga).
Las fechas y ciudades de la gira '¿Y ahora qué?'
Por ahora, Alejandro Sanz ha anunciado 11 fechas aunque, como apuntábamos, no se descarta que añada más conciertos en el calendario.
- 6 de junio - Sevilla. Estadio de la Cartuja
- 12 de junio - Gijón. Parque Hermanos Castro
- 14 de junio - Bilbao. Bilbao Exhibition Centre (BEC)
- 17 de junio - Mallorca
- 20 de junio - Madrid. Riyadh Air Metropolitan
- 27 de junio - Barcelona. RCDE Stadium
- 4 de julio - Gran Canaria. Gran Live Fest
- 9 de julio - Murcia. Plaza de Toros
- 11 de julio - Valencia. Estadio Ciutat de València
- 18 de julio - A Coruña. Muelle de Batería
- 24 de julio - Fuengirola (Málaga). Marenostrum Fuengirola
Cuándo salen las entradas a la venta
Para comprar las entradas para alguno de los 11 conciertos de la gira ¿Y ahora qué? por España aún hay tiempo. Alejandro Sanz ha hecho el anuncio con una cierta antelación y todavía hay que esperar unos días.
La taquilla virtual se abre el jueves 9 de octubre a las 10:00 horas, justo dos semanas después del anuncio de la gira. ¡Qué ganas de verlo de nuevo en directo después del buen sabor de boca que nos dejó con la gira Sanz En Vivo!