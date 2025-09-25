Alejandro Sanz anuncia gira en España en 2026: fechas de los conciertos, ciudades y venta de entradas de los conciertos

Alejandro Sanz, en la portada de ¿Y ahora qué? | SONY

Estábamos deseando poder publicar esta noticia y ya está aquí. Alejandro Sanz aterriza por fin en España con su gira ¿Y ahora qué?

Después de arrasar en México, el cantante madrileño está dispuesto a triunfar en nuestro país con una tour que ya tiene once fechas cerradas, aunque es probable que vaya incorporando más en las próximas semanas o meses.

El intérprete de Bésame, que en mayo lanzó el proyecto ¿Y ahora qué?, arranca esta gira el 6 de junio en Sevilla y la cierra (por ahora) el 24 de julio en Fuengirola (Málaga).

Las fechas y ciudades de la gira '¿Y ahora qué?'

Por ahora, Alejandro Sanz ha anunciado 11 fechas aunque, como apuntábamos, no se descarta que añada más conciertos en el calendario.

6 de junio - Sevilla. Estadio de la Cartuja

12 de junio - Gijón. Parque Hermanos Castro

14 de junio - Bilbao. Bilbao Exhibition Centre (BEC)

17 de junio - Mallorca

20 de junio - Madrid. Riyadh Air Metropolitan

27 de junio - Barcelona. RCDE Stadium

4 de julio - Gran Canaria. Gran Live Fest

9 de julio - Murcia. Plaza de Toros

11 de julio - Valencia. Estadio Ciutat de València

18 de julio - A Coruña. Muelle de Batería

24 de julio - Fuengirola (Málaga). Marenostrum Fuengirola

Cuándo salen las entradas a la venta

Para comprar las entradas para alguno de los 11 conciertos de la gira ¿Y ahora qué? por España aún hay tiempo. Alejandro Sanz ha hecho el anuncio con una cierta antelación y todavía hay que esperar unos días.

La taquilla virtual se abre el jueves 9 de octubre a las 10:00 horas, justo dos semanas después del anuncio de la gira. ¡Qué ganas de verlo de nuevo en directo después del buen sabor de boca que nos dejó con la gira Sanz En Vivo!