Alejandro Sanz demuestra que aún tiene mucho que decir en '¿Y ahora qué?', su primer disco en cuatro años

"¿Y ahora qué? es la pregunta que deberíamos hacernos a diario", escribía Alejandro Sanz en Instagram solo tres horas antes de lanzar su nuevo álbum, un disco que describe como "los primeros seis pasos de un camino lleno de respuestas" y en el que vuelve a colaborar con Shakira y estrenarse con Manuel Turizo y Grupo Frontera.

El cantante madrileño vuelve cuatro años después de su último disco, Sanz (2021), y tras enfrentarse a una etapa oscura, con problemas con su exmánager, una sonada ruptura amoroso y una crisis de salud mental de la que quiso hablar abiertamente en redes sociales.

El tiempo ha pasado, los baches se han superado y este disco llega como un soplo de aire fresco para el cantante que responde a esta pregunta inicial con su música. Ahora, todo. Ahora es el momento de experimentar. Ahora hay que dar un salto hacia adelante, como el que da en la portada del disco o en el cartel de la gira, y probar nuevos estilos. Salir de la zona de confort.

El álbum es un desahogo después de este periodo tan complicado. "Si lo piensas bien, el origen de hacer canciones es poder contar tus historias, liberarte. De hecho, todo el mundo se sorprende de que la música se utilice para contar historias personales, pero esto ha existido toda la vida. Lo que pasa es que antes no se sabía de donde venían las historias. Ahora con las redes sociales se sabe de dónde viene todo", explica el cantante en una reciente entrevista con la revista Billboard.

Un disco muy ecléctico

El punto en común de las seis canciones que componen el álbum es Alejandro Sanz porque no hay uniformidad de estilo. En ¿Y ahora qué? puedes viajar al pasado y disfrutar de los sonidos más tradicionales de Alejandro Sanz, como los que trae la balada El vino de tu boca, o escuchar a Alejandro Sanz experimentar en el regional mexicano como hace en la canciónHoy no me siento bien junto a Grupo Frontera.

"Lo que cierra el círculo soy yo, mi forma de cantar, mi forma de entender la música. A mí me ha gustado mucho ser ecléctico en los discos y jugar y explorar en diferentes ritmos. Por supuesto me crie con el flamenco y la música italiana, pero luego llegué a América y me empapé de los ritmos americanos, de la música caribeña. Me encanta todo eso. Eso es lo bonito. Que también la música sea una representación de lo que te está ocurriendo [en tu vida]", señala el cantante, y lanza una pregunta: "¿A qué músico no les gusta jugar con la música y atreverse a hacer cosas diferentes y meter los pies en el barro? ¡Si eso es lo más maravilloso de dedicarte a esto!"

Palmeras en el jardín, borrón y cuenta nueva

La frase que da título al disco es la frase con la que arranca la canción Palmeras en el jardín, la primera del álbum con la que cierra una etapa y abre otra. "Y cuando vas a cambiar en tu vida sentimental y emocional y ocurren cosas que realmente te mueven, te preguntas, ¿y ahora qué? Me parece muy gráfica y me gusta recuperar frases o palabras que están ahí en el imaginario común y de repente darles un sentido poético dentro de los discos", señala el cantante en la citada entrevista, reconociendo que en esa época llegó a perder la ilusión.

"Este disco aparece a darle luz a mi vida y a mi falta de emoción, a ese espacio que se quedó vacío en algún momento, donde se fueron las ganas, la ilusión, el esfuerzo", apunta.

La luz asomó después de un día lluvioso, que es como define la canción Palmeras en el jardín que empieza preguntándose ¿Y ahora qué?

"Me parecía que el hecho que fue la primera cosa que se decía tenía mucho que ver con todo lo que había luchado interiormente para empezar a hacer este disco y para sentirme otra vez atraído por la idea de concebir canciones nuevas y de crear algo", cuenta el cantante sobre el tema y su primera frase. "Necesitaba ese tipo de pregunta en mi vida: ¿Y ahora qué? Porque tienes muchas opciones — te puedes quedar ahí, te puedes venir abajo, puedes seguir adelante, puedes escalar, puedes tirarte de un globo", señala.

Shakira, Manuel Turizo y Grupo Frontera

Tres canciones del álbum son colaboraciones, destacando sin duda la que hace con Shakira. 20 años después de La Tortura y 18 de Te lo agradezco, pero no, se juntan en Bésame, una canción que nace como una balada y evoluciona en los ritmos caribeños más bailables.

"Yo siempre bromeaba con ella y decía: '¿Cuándo vamos a hacer otra canción? Haces canciones solo con los muchachos guapos y talentoso'. No habíamos encontrado la canción con la que pudiéramos sentirnos identificados los dos. Es complicado, después de hacer una canción como La tortura, encontrar el motivo para juntarnos y, primero, no resultar evidentes, no dar lo mismo, y al mismo tiempo que la nueva cucharada realmente sepa dulce", confiesa sobre este tema en el que vuelven a derrochar su química habitual entremezclando sus raíces, el flamenco de él y los ritmos caribeños de ella, con un poco de imaginación y la experiencia de estas dos décadas.

Hoy no me siento bien, la canción en la que colabora con Grupo Frontera que estrenó en enero, es el paso siguiente a Palmeras en el jardín, "un momento en el camino oscuro en que puedes ver que hay un final". "Estoy mal, pero no pasa nada", canta Alejandro Sanz que defiende la filosofía de que "no está mal sentirse mal de vez en cuando".

Si bien esta colaboración sorprendió en su momento, no ha sorprendido tanto Como sería con Manuel Turizo. Los dos artistas se unieron en julio de 2023 para cantar Corazón Partío y ya en octubre se empezó a rumorear sobre un posible tema juntos. "Es una balada, pero no es la típica balada", aclara Sanz al hablar de este tema que define como "una balada mucho menos safe" y en la que él mismo reconoce salir de su zona de confort.

"Yo no había trabajado con Manuel anteriormente y coincidimos en España en algún show. Nos caímos muy bien, y dijimos de hacer una canción. Y su hermano [Julián] también compone en esta canción, y bueno, la verdad es que el resultado es muy bueno. Creo que es igual a lo que pasa con el sencillo con Shakira: hay un poco de su mundo, hay un poco del mío, y estamos en un lugar donde no esperarías verle a él ni a mí tampoco", señala Sanz, que completa el álbum con Eso Es Amor, otro viaje a sus sonidos más tradicionales y en el que se atreve a citar a Lope de Vega.

"Eso es amor y el que lo probó lo sabe", canta Alejandro Sanz que se atreve con todo en este disco, desde experimentar con sonidos poco habituales a citar a uno de los dramaturgos más importantes del Siglo de Oro.

¿Y ahora qué? Ahora todo es posible.