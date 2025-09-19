Alejandro Sanz y Rels B demuestran su conexión musical con el estreno de 'No me tires flores'

Con la gira ¿Y ahora qué? en marcha, Alejandro Sanz regaló a sus fans un momento inédito en su concierto en Ciudad de México: el artista invitó al escenario a Rels B, y juntos cantaron su tema inédito No me tires flores.

Este 19 de septiembre los artistas han estrenado esta colaboración tan esperada. Y es que pese a la diferencia generacional y de estilos, los cantantes han encontrado un punto intermedio con este nuevo tema.

No me tires flores nace de la más pura admiración mutua. La canción es el resultado de una conexión artística natural y espontánea entre los dos artistas. Con un estilo de flamenco suave mezclado con ritmos más urbanos, Rels B y Alejandro Sanz se mimetizan en esta colaboración.

El videoclip, su estreno mundial en directo

Su videoclip, grabado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 12 de septiembre, ha sido dirigido por el realizador argentino Diego Álvarez de Plataforma, productora especializada en contenido audiovisual innovador para televisión, streaming y música, pionera en el uso de tecnología de streaming y que ha producido conciertos, documentales y vídeos para artistas como Metallica, Shakira o Molotov.

Continuando con la pregunta tan cotidiana como poderosa ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz suma este tema a esta emocionante etapa que sigue cosechando éxitos como su reciente trabajo de hace apenas tres meses o sus nominaciones a Latin Grammys 2025.