Alejandro Sanz y Rels B presentan su colaboración inédita 'No me tires flores' en directo
Alejandro Sanz ha invitado al mallorquín Rels B a su concierto en Ciudad de México para presentar en directo su colaboración No me tires flores, que todavía no ha visto la luz oficialmente.
Alejandro Sanz reflexiona sobre "todo lo vivido" en vísperas de su gira ‘¿Y ahora qué?’
Este viernes 12 de septiembre, el Auditorio Nacional de Ciudad de México ha tenido el honor de acoger un momento inédito: la presentación de No me tires flores, la colaboración inédita entre Alejandro Sanz y Rels B que verá la luz próximamente.
El madrileño ha querido invitar al mallorquín a su gira ¿Y ahora qué? para interpretar juntos en directo su canción conjunta, aprovechando que Rels B acaba de terminar su gira de conciertos A New Star World Tour 2025 por Latinoamérica.
"Hoy confesé que tenía una sorpresa", ha escrito Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram. "En realidad eran muchas. Con mi Rels B cantando No me tires flores por primera vez, dando forma a una melodía inédita. Primer abrazo de un Auditorio de muchos, que me aprieta con tanta fuerza capaz de dejarme mudo. Estoy inmensamente agradecido, feliz. Sois México. Sois todo. Gracias y sí, mañana nos volvemos a ver", ha aañdido.
La canción es un tema de amor que pone en relieve el amor sincero y desinteresado: "No, no me tires flores / Que eso es pa' los muertos / No, no hace falta nadie / Yo eso ya lo entiendo / No, noventa mil millones para comprar lo nuestro / Si me quieres como yo te quiero, todo está perfecto", dice el estribillo.
"No tiramos flores y recibimos todas", ha añadido Alejandro Sanz en TikTok en referencia al título de su futura colaboración con Rels B, que aún no tiene fecha de estreno oficial.