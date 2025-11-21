Alejandro Sanz resuelve las dudas de su rumoreada colaboración con Rosalía: "Cada uno está en una etapa creativa diferente"
En Europa FM hemos hablado con Alejandro Sanz, quien nos habla de su nuevo disco ¿Y ahora qué +? y su futura gira por España, pero también ha rememorado ese momento en el que Rosalía era una artista emergente y acudía a él para pedirle consejos. Además, responde sobre el posible featuring de ambos.
Alejandro Sanz ha charlado con Europa FM por el estreno de su nuevo disco, ¿Y ahora qué +? y de su futura gira por España, pero el artista también ha tenido tiempo de abordar otros temas de actualidad.
Y es que recientemente Rosalía recordaba cómo acudía a Javier Limón y al intérprete de Corazón partío con sus primeros trabajos. Primero les consultaba sobre Los Ángeles, y más tarde les aseguraba que tenía el disco que alcanzaría éxito internacional, que no era otro que El mal querer.
Sanz se acuerda perfectamente de aquello: "Nos vimos varias veces, venía alguna vez a casa a preguntarme cosas, y ella estaba convencidísima de que iba a triunfar". Para el artista lo primero para triunfar es creérselo, y halaga el camino "merecido" que ha llevado hasta ahora Rosalía.
La admiración mutua les ha hecho hasta reunirse con el maestro Manuel Alejandro, lo que pronto provocó rumores de una posible colaboración juntos. Pero, desgraciadamente, esa canción todavía no existe, y así nos lo confirma Alejandro Sanz: "No ha surgido una canción, cada uno tiene su agenda. Si tiene que surgir surgirá, cada uno está también en una etapa creativa diferente. No tenemos prisa con eso".
Esperemos que esa unión se dé más pronto que tarde.