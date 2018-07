Alex Hepburn presenta su primer álbum 'Together Alone'

Tras el éxito internacional del sencillo Under, Alex Hepburn estrena en España su primer álbum de estudio, Together Alone , el próximo martes 12 de noviembre.

Alex Hepburn presenta su primer álbum en España, Together Alone, que ya es disco de platino en Francia y disco de oro en Suiza. La cantante estrena su nuevo trabajo discográfico tras el éxito internacional de Under, consolidado como doble disco de platino y número 1 en varios países europeos.

La cantante londinense de ascendencia escocesa se caracteriza por su especial voz, el sentimiento del blues y el soul en sus canciones como Reckless, Miss Misery o Love to Love You. El álbum, producido por los reputados Jimmy Hogarth, Cenzo Townsend (Florence and The Machine, Snow Patrol) y Tom Coyne (Adele, Amy Winehouse), saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre.