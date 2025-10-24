Alfa le canta al amor en 'Hilo rojo', su primera canción en español

Alfa en el videoclip de 'a me mi piace', su colaboración con Manu Chao | YouTube @Michiamanoalfa

Alfa, cantautor italiano, sorprende al público español estrenando su primera canción en castellano: Hilo rojo , una versión de su clásico il filo rosso adaptado por Malva.

Andrea De Filippi, conocido como Alfa, es un joven cantautor genovés nacido en el año 2000 que se ha convertido en uno de los referentes musicales de la Generación Z en Italia. Con más de dos millones de seguidores en TikTok, 600 mil suscriptores en YouTube y casi mil millones de reproducciones digitales, ha conquistado al público con su estilo fresco y emocional.

El artista ha colaborado con artistas como Roberto Vecchioni, Annalisa, Rosa Linn, Rosa Chemical o Ariete. Su paso por el Festival de Sanremo 2024 lo consolidó como una de las grandes revelaciones del pop italiano.

Ahora, Alfa da un nuevo paso en su carrera internacional y canta en español por primera vez en Hilo rojo, una versión de su clásico Il filo rosso para la que el artista español Malva se ha ocupado de la adaptación al español de la canción. Fiel a su estilo, el italiano sigue poniendo el amor como eje de su música, convencido de que la verdadera revolución de su generación está en atreverse a sentir.

"Recuerdo tus besos paseando por el parque / Pensando en volver a llamarte / Llamarte para enamorarte / Enamorarte como antes / Qué va...", dice el estribillo de Hijo rojo.

Una de las colaboraciones más destacadas de Alfa es la que tiene con el francoespañol Manu Chao, a me mi piace, la cual consiguió hacerse viral en TikTok. De hecho, se trata de su canción con más visualizaciones en YouTube, solo por detrás de il filo rosso, bellissimissima y Cin Cin.