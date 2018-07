Aloe Blacc publica 'Wake me up' sin Avicii

Aloe Blacc lanza una versión del éxito Wake me up sin Avicii, que quitándole la parte electrónica del dj sueco, queda la esencia country de la canción.

Wake me up de Avicii y Aloe Blacc no ha dejado de sonar en los últimos meses y se ha convertido en la canción más escuchada y descargada de las plataformas digitales, todo un éxito.

Aloe Blacc quiere seguir aprovechando el tirón lanzando una nueva versión del tema sin la producción de Avicii.

Por tanto el resultado se queda esencialmente en una tema country, para el cuál el cantante ha rodado un vídeo que cuenta la historia de unos mexicanos que intentan saltar la frontera de los Estados Unidos con esperanzas de vivir el sueño americano.

¿Qué te parece esta nueva versión?

Descárgate la nueva versión de Wake me up de Aloe Blacc en