Amaia anuncia gira en 2026: fechas, ciudades y venta de entradas

Para alegría de sus fans, Amaia no tiene intención de bajarse de los escenarios, si no todo lo contrario.

Después de una gran gira de festivales este 2025, en la que la pamplonica nos ha regalado grandes momentos, la artista ha anunciado su primer tour por pabellones con su disco Si abro los ojos no es real.

A excepción del concierto en el Movistar Arena de Madrid del 23 de febrero, la cantante no ha dado shows en arenas, pero ahora se atreve a llenar estos recintos por toda España.

Y, como no podía ser de otra manera, la intérprete de Tengo un pensamiento ha desvelado las fechas y ciudades de su gira en 2026 a través de un anuncio de lo más original, con el famoso camión que lleva su cara como protagonista.

La intérprete de Bienvenidos al show se recorrerá en total seis ciudades entre enero y diciembre de 2026. Tal y como ha mostrado, Amaia cerrará el tour en el Palau Sant Jordi el 20 de diciembre del año que viene.

Fechas de la gira de Amaia 2026

3 de enero - Navarra Arena, Pamplona

30 de enero - Coliseum, A Coruña

6 de febrero - Cartuja Center, Sevilla

3 de mayo - BEC, Bilbao

31 de mayo - Roig Arena, Valencia

20 de diciembre - Palau Sant Jordi, Barcelona

Dado el gran parón hasta la despedida de gira, la artista podría incluir más conciertos con el tiempo. De hecho, de momento no ha anunciado ningún show en Madrid.

Venta de entradas para la gira de Amaia 2026

Para adquirir las entradas de cualquiera de los conciertos de Amaia en 2026 se habilitará tanto una preventa como una venta general.

La preventa será el martes 14 de octubre a las 12:00 horas, y para acceder a ella hay que unirse a la comunidad de Amaia desde su página web.

En cuanto a la venta general, esta se abrirá el miércoles 15 de octubre a la 13:00 horas.