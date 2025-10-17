Amaia Montero emociona al cantar de nuevo 'Puedes contar conmigo' para anunciar su gira con La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh vuelve a los escenarios con Amaia Montero y sin Pablo Benegas. "Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han dicho para anunciar la gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026. El título hace referencia a la canción homónima de su disco El viaje de Copperpot (2000).

Junto al cartel con todas las fechas de sus conciertos, el mítico grupo ha añadido una sorpresa: un ensayo cantando Puedes contar conmigo, su himno incluido en el álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003). Ahora, 22 años después de su estreno, vuelve a sonar en la emotiva voz de Amaia Montero, tal y como desvelan las imágenes del ensayo del pasado 10 de octubre de 2025.

Su otro vídeo en el local de ensayo

Aparte del ensayo de Puedes contar conmigo, La Oreja de Van Gogh también compartió otro vídeo al anunciar su vuelta con Amaia Montero. En él, los cuatro miembros tocan una canción inédita para esta nueva etapa del grupo.

En estas imágenes, también de la sesión del 10 de octubre de 2025, aparecen los músicos junto a la vocalista interpretando un tema que parece que narra la historia de los músicos, de nuevo reunidos. "Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer / No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever", dice la letra en una posible referencia al futuro incierto que vivió el grupo tras despedir a Leire Martínez.

Fechas de la gira

La Oreja de Van Gogh asegura que estas son las "primeras fechas confirmadas" de su gira en 2026, por lo que la banda podría ampliar el cartel con nuevos conciertos. Ahora mismo hay 16 fechas programadas, incluyendo un doblete en el Movistar Arena de Madrid. Aún se desconoce si LODVG pasará por Latinoamérica, donde numerosos fans esperan el anuncio de su paso por el continente.

Las entradas para ver a La Oreja de Van Gogh en concierto en 2026 estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 en la página web oficial del grupo. De momento, no hay información oficial sobre preventas. Los precios oscilarán entre los 45 € y los 72 € más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 € y los 290 € más gastos.