Amaral anuncia nuevos conciertos en Madrid y Barcelona para cerrar su gira 'Dolce Vita Tour'

Amaral cerrará su gira en Barcelona y Madrid. Así lo ha anunciado la banda con dos últimos conciertos de Dolce Vita Tour en el Palau Sant Jordi y en el Movistar Arena. A partir del próximo marzo, Eva Amaral y Juan Aguirre volverán al estudio para trabajar en nueva música. Un periodo creativo que solo se verá interrumpido por estos dos grandes conciertos de diciembre de 2026.

"Queremos cerrar la gira de Dolce Vita con dos conciertos muy especiales", comenta Amaral. "Está siendo la gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen. Vosotros habéis hecho que sea la más multitudinaria de nuestras vidas, y ahora que llega a su fin, queremos despedirla como se merece, agradeciendo vuestro apoyo y enviando de vuelta todo el amor recibido".

Nuevas fechas

Barcelona - Palau Sant Jordi - 18 de diciembre de 2026

- Palau Sant Jordi - 18 de diciembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - 28 de diciembre de 2026

Cómo comprar entradas

Tal y como ha anunciado el dúo, las entradas para estos dos nuevos conciertos salen a la venta este viernes 14 de noviembre de 2025 a las 14:00 (a las 13:00 en Canarias) a través de la página web de Amaral.

Dolce Vita Tour habrá supuesto un total de 34 conciertos, más de 60 profesionales involucrados y volcados en cada producción y, hasta la fecha, más de 190.000 asistentes y 14 shows con las entradas agotadas. Entre medias, el dúo se pasó por el Local de Ensayo Europa FM en un encuentro íntimo con sus fans. El concepto escenográfico de la gira ha sido diseñado y dirigido íntegramente por Eva Amaral, convirtiendo este tour en el más personal del grupo.

En el show, cada canción luce como un hecho artístico único, con unos visuales envolventes, por momentos místicos, que logran transportar al público al corazón de las canciones. Al mismo tiempo, cuenta con instantes donde lo performático convive con la música y las metáforas visuales, dando lugar a imágenes icónicas que logran clavarse en la retina de cada una de las personas que asisten al concierto: un show absolutamente imbuido por el amor y la veneración a la naturaleza en todo su universo y esplendor.