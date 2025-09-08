Ana Mena anuncia por sorpresa un concierto en Madrid este 2025: lugar y precio de las entradas

Este 2025 ha sido un año de lo más tranquilo para Ana Mena. La artista ha dedicado estos meses a componer su nuevo disco y a disfrutar en su tiempo libre de su relación con el actor Óscar Casas.

Este verano la malagueña sorprendía actuando en Japón, convirtiéndose en la única artista no asiática en subirse al escenario del festival a-nation 2025, uno de los eventos musicales más importantes de Asia, celebrado en el Ajinomoto Stadium de Tokio.

Y parece que se ha quedado con más: la intérprete de Las 12 ha anunciado por sorpresa un concierto en octubre en la capital. "Madrid, ¡me apetece hacer un show! ¿Nos vemos?", ha compartido a través de los stories de Instagram.

Topali Fest es un festival que mezcla la cultura mexicana y española que se celebra el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Recinto Ferial IFEMA. Tal y como describe la página web, "es mucho más que un evento; es una experiencia inmersiva que integra música, gastronomía, arte y tradiciones, destacando lo mejor de México y España".

Fecha y precios del concierto de Ana Mena en el Topali Fest

Ana Mena se ha convertido en la cabeza de cartel del día 31 de octubre. La artista actuará en el evento por Halloween junto los espectáculos de Hadrian, Sentimiento mexicano Mariachi y Ballet Folklórico leyendas de México.

Estos son los precios de las entradas para el festival el viernes 31 de octubre, que ya está a la venta:

Entrada general: 60 euros más 6 euros de gastos de gestión

Entrada Front stage: 85 euros más 6 euros de gastos de gestión

Entrada VIP: 200 euros más 6 euros de gastos de gestión.

De momento se desconoce la hora del inicio del show de la artista, ni tampoco la duración. Eso sí, el festival se celebra en el pabellón 6 de IFEMA, por lo que se intuye que el concierto se dará en dicho punto.