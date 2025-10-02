Ana Mena se desnuda en su carta más personal: "Me encontraba agotada, ahora estoy lista para renacer"
Ana Mena inicia su nueva etapa artística tras tomarse un necesario descanso de la música. Tras su desconexión, la malagueña anticipa su próximo álbum con unas palabras muy sinceras: "Necesitaba respirar".
Ana Mena y la pista con la que podría avanzar su proyecto más inminente: "No está bien..."
Tras su concierto en el Movistar Arena de Madrid del 22 de diciembre de 2024, Ana Mena se tomó un descanso de la música para "respirar". Así lo explica ella misma en una carta pública escrita a sus fans, donde explica por qué necesitaba desconectar. Al texto, le acompaña una imagen suya haciendo una postura de yoga al desnudo.
"He soñado toda mi vida con la música, con cantar, y he luchado por hacerme con un huequito en lo que más me apasiona desde que era una niña. En los últimos nueve años he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida en esto porque me encanta lo que hago. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras. Y de repente, necesitaba respirar", confiesa en Instagram.
"Me doy cuenta de que todos estos años he tratado de cuidar al máximo todo lo que sale de mí por miedo a exponerme demasiado"
La malagueña asegura que necesitaba tiempo para estar con su familia, volver a casa, salir de viaje, componer canciones sin prisas, "probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar", añade sobre su romance con Óscar Casas. "No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada".
"En este tiempo he podido reflexionar. Me doy cuenta de que todos estos años he tratado de cuidar al máximo todo lo que sale de mí por miedo a exponerme demasiado", comenta, teniendo en cuenta que debutó en la música en 2018 con su primer disco. "Siempre me ha costado agarrar confianza con las personas, a menudo me cuesta abrirme cuando conozco gente. Aunque os parezca increíble, me sigo poniendo terriblemente nerviosa cuando tengo una cámara delante y soy la típica persona que no lo pasa bien en los eventos".
Ana Mena confiesa que intenta resguardarse en "una zona de seguridad" que no le ha permitido mostrarse tal y como es. "No os he dejado conocerme un poquito mejor, ni os he compartido todas mis idas y venidas de chica de 28 años. Ahora, por fin, me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir... me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado", desvela.
Nueva canción, nuevo disco
Así, la artista confirma que sigue creando su próximo disco, que no tardará en ver la luz. "Esto lo vais a poder notar también en muchas de las canciones que irán saliendo, y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón. Empecé a trabajar en él en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será. Va a ser más auténtico y más de verdad que nunca, y que no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras", dice.
"Y ahora sí, me emociona muchísimo contaros que no puedo ni quiero esperar más, que estoy lista para renacer. Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia esa nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca", zanja en un texto que llega poco después de una pista clara sobre el estreno de su nueva canción.
Si entramos en el enlace compartido por la malagueña, nos lleva a un portal teñido de negro con el siguiente título: "No está bien desearle la muerte a nadie...". Justo debajo marca una cuenta atrás que terminará el 2 de octubre a las 21:00.