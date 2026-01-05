Ana Mena estrenará dos canciones con 'Ídolos', su película con Óscar Casas

Ana Mena pisa fuerte este 2026 con el estreno de su película con Óscar Casas , que llega acompañada de dos nuevas canciones y una próxima sorpresa.

Parece que el 2026 será un año de lo más especial para Ana Mena. Después de un descanso de la música, la artista lanzó Lárgate hace unos meses, y ahora calienta motores para su nuevo proyecto.

Se trata de Ídolos, la película sobre el mundo de MotoGP en la que trabaja junto al actor Óscar Casas. Fue en el rodaje del filme donde surgió el amor entre los dos, y ahora se podrá ver esta historia audiovisual que los juntó en la pantalla a partir del 23 de enero.

Pero, además, ahora la malagueña ha desvelado a través de sus redes sociales que la película llega acompañada de otras sorpresas. "Este mes estreno de ÍDOLOS (con dos temazos originales para la peli) y anuncio de un proyecto INCREÍBLE que me encanta. Qué ganas de contaros ya", ha publicado la intérprete de Las 12, creando gran expectación entre sus fans.

Esas dos canciones que ha adelantado que saldrán muy pronto estarán tanto en Ídolos como en el resto de plataformas. Por otro lado, se desconocen detalles de la sorpresa que ha dejado caer la cantante.

Lo que está claro es que este mismo enero los seguidores de Ana mena podrán disfrutar de la artista en la pantalla, pero también de nueva música suya.