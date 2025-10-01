Ana Mena y la pista con la que podría avanzar su proyecto más inminente: "No está bien..."

Los fans de Ana Mena están impacientes por escuchar nueva música de la artista. Ya han pasado dos meses desde que lanzó A otro ritmo, un tema con el que la malagueña le aporta sensibilidad y dulzura a una canción con toques folclóricos. Además, hace un mes, pudimos ver como la intérprete de LAS 12triunfando en Tokio, como parte del cartel del festival a-nation.

¿Qué será lo nuevo que se trae entre manos Ana Mena? Ha sido en la red social X donde la artista ha hecho una publicación con la que ha generado multitud de incógnitas. En ella, Ana Mena publica un enlace:NoQuedaNa.lnk.to/AM3, acompañado de tres emojis: un corazón, una gallo y una lápida. Una serie de caracteres que cierra con una carita sonriente.

Si entramos en ese enlace nos lleva a un portal teñido de negro con el siguiente título: "No está bien desearle la muerte a nadie...". Justo debajo marca una cuenta atrás que marca una cuenta atrás que terminará el día 2 de octubre a las 21:00 horas. A su vez, dicha página pone un listado de datos que pide que rellenemos para estar al tanto de lo que se viene.

¿Con qué nos sorprenderá Ana Mena? ¿Llegará nueva música? ¿Será otro tipo de proyecto? Lo que está claro es que sus fans están impacientes por saber que trae tipo de anuncio. "Octubre siempre es una certeza porque llega tu música", "Queremos saber más" o "Que me vuelvo loca" son alguno de los comentarios con los que sus fans mostraron su entusiasmo por el anuncio.

Ana Mena y sus próximos proyectos

La Voz Kids prepara su próxima edición con Ana Mena entre los coaches. Un panel de expertos del que la de Estepona formará parte junto a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco. A este proyecto se suman Melody, que acompañará a Luis Fonsi, Leire Martínez, quien echará una mano a Edurne, Becky G que trabajará codo con codo con Ana Mena y Antoñito Molina junto a Antonio Orozco.

A su vez, la intérprete de Un clásico no faltará a su compromiso con los escenarios con su próximo concierto el 31 de octubre en Madrid. La artista será la cabeza de cartel del Topali Fest, festival con el que hace un guiño a la cultura mexicana con motivo del Día de Muertos, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de IFEMA durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.