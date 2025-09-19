Ana Torroja casi deja la música: "Aunque uno quiera seguir, hay veces que no existes"

Desde 1977, Ana Torroja se dedica en cuerpo y alma a la música. Tras la última gira de conciertos de Mecano en 1992, la artista inició su carrera en solitario con el álbum Puntos cardinales (1997). Un año después, José María Cano anunció la separación definitiva del grupo, ante la sorpresa de los otros dos integrantes.

A partir de entonces, la cantante madrileña tuvo que reinventarse y continuar con su trayectoria como solista que continúa a día de hoy, a pesar de las dudas de Torroja. En una entrevista recién publicada en El País, la artista de 65 años confiesa que pensó en dejar la música hace unos meses. "Quizá mi tiempo en la música se acabó" eran las palabras que resonaban en su mente.

"Llegué a pensar que a lo mejor mi momento ya se había acabado"

"Hay un momento en el que ya no sabes si tienes que seguir luchando. La industria ha cambiado tanto. Ahora todo se hace muy rápido y yo no sé trabajar así. Además, aunque uno quiera seguir trabajando, hay veces que no existes. Sacas un disco y prácticamente la gente no se entera. Llegué a pensar que a lo mejor mi momento ya se había acabado", explica.

Lo cierto es que Ana Torroja lleva tres años sin estrenar un sencillo propio, y han pasado casi cinco años desde el lanzamiento de su último álbum, Mil razones (2021). Sin embargo, recientemente la artista actuó en MADO 2025 y en el concierto organizado por los Latin Grammy en Sevilla. Ahora, el próximo 26 de septiembre, verá la luz una nueva canción que es toda una declaración de intenciones: Se ha acabado el show.

Su próximo álbum, cuyo estreno está previsto para principios de 2026, será el primero escrito íntegramente por ella misma. Cabe recordar que las voces cantantes de Mecano eran José María y Nacho Cano, aunque Torroja fuera la vocalista. "En este momento de mi vida, cuando tengo tantas dudas, de pronto consigo cumplir ese deseo. No lo he buscado, se ha dado así", añade sobre su faceta como compositora.

Las otras veces que Ana Torroja pensó en retirarse

Esta no es la primera vez que Ana Torroja ha pensado en dejar la música. En 1992, tras la última gira de Mecano, la artista estaba cansada físicamente, pero también de las constantes confrontaciones entre sus compañeros de grupo. "Me dije a mí misma: '¿A dónde me voy? ¿Dónde no me va a conocer nadie y puedo volver a ser Ana?'. Me fui a vivir a Nueva York", recuerda.

También le pasó algo parecido en 1998, cuando Mecano estrenó el álbum Ana, José, Nacho y cuando José María Cano anunció por sorpresa el fin de la banda. "Cuando José dijo que se iba, que dejaba el grupo, sentí un vértigo tremendo. Pensé: 'Lo he puesto todo en Mecano. ¿Y ahora qué hago?'. Llegué a pensar que Mecano sería el final de mi carrera, pero fue el principio", comenta Torroja.