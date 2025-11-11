Andy estrena 'Marioneta', su primera canción tras la separación de Andy y Lucas: "Llegó la hora de enseñarte mis cartas"
Andy inicia su carrera en solitario con Marioneta. Un mes después del último concierto de Andy y Lucas, celebrado el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre, el artista gaditano estrena el primer tema de su nueva andadura musical y primer single del disco que espera lanzar en 2026. Asegura que es una canción de desamor, pero su letra parece estar plagada de dardos a Lucas.
Así fue el último concierto de Andy y Lucas: tensión y un protagonista indiscutible
Andy asegura que Marioneta es una canción de desamor y lo cierto es que su letra, llena de reproches y mucho rencor, narra el fin de una relación. El cantante gaditano insiste en que su primera canción en solitario habla del corazón aunque, cuando se le repregunta sobre el tema, su respuesta cambia ligeramente y, aunque no lo nombra, Lucas sale a relucir entre líneas.
"Es verdad que se hablan cosas que son muy parecidas a cosas que me han podido pasar y que he podido sentir pero... ¡un desamor!", respondía este lunes a Pablo Motos en El Hormiguero, donde acudió a presentar su nuevo proyecto profesional, al que da el pistoletazo de salida justo un mes después del último concierto de Andy y Lucas, celebrado el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid y que estuvo marcado por la tensión y por la presencia de un único protagonista, Lucas.
"Después de la ruptura, te paras a pensar y dices 'La culpa es mía, yo tuve la culpa de que esto ocurriera"
"Muchas veces en la vida confías en alguien y ciegamente piensas 'Esto no me lo puede estar haciendo, tengo que confiar en esta persona'. Después de la ruptura, te paras a pensar y dices 'La culpa es mía, yo tuve la culpa de que esto ocurriera", apuntó el cantante, que refleja estas sensaciones en la letra de la canción.
🎵 Me dejé tratar como una marioneta
Y sentirme a tu antojo
Pero mi alma ahora grita
Y voy a cambiarlo todo 🎵
Andy insiste, con una sonrisa nerviosa, que Marioneta es una canción de desamor que refleja situaciones que todos hemos vivido —"Yo he tenido momentos de mi vida que me he enamorado y me he desenamorado"— pero casualmenteel lanzamiento "ha coincidido" con el fin de su relación profesional con Lucas.
"Puede coincidir con historias mías del pasado pero la idea de su autor y mía era una relación rota, una relación de desamor", insistió el gaditano que refleja en la canción lo que sintió "en ese momento con esa persona".
Pero mi mente no perdona
Y no se borra de mi memoria
Tantos desprecios por tu parte
Que no merece mi persona …
Andy, que cantó la canción durante la visita a El Hormiguero, no mencionó a Lucas al hablar de la canción, pero sí lo hizo cuando Pablo Motos le preguntó por su futuro disco que espera lanzar en 2026. Ahí dejó claro que su excompañero no le dejaba hacer en el dúo y él, por no discutir, aceptaba. Una marioneta...
"Cuando yo empecé con mi media naranja de la música, yo participaba en todo lo musical y fui perdiendo, no el protagonismo, pero sí esa parte de meter voces, encargarme de coro y de cosas... Eso lo fui perdiendo hasta que desaparecí y mi ilusión en la vida era la música. En el momento en que desaparecí aquí a lo que venía era por dinero", confesó. "Me metía en un estudio y no estaba ilusionado porque era 'Tú haz tu voz y se acabó, a correr'. A mí me gustaba meter voces pero hubo un momento en que a la otra parte no le gustaba cómo montaba los temas y, por no tener discusión, eso se fue al traste, al garete".
La letra de 'Marioneta' de Andy
Al fin llegó el momento
Que tanto esperaba
Para estar contigo a solas
Y mirarnos a la cara
Quiero dar un paso al frente
Porque ya nada me calla
El silencio cumplió su tiempo
Y ahora no me faltan ganas
Te doy las gracias por todo este tiempo
Y por abrirme los ojos
Me deje tratar como una marioneta
Y sentirme a tu antojo
Pero mi alma ahora grita
Y voy a cambiarlo todo
----
Estribillo
Quién eres tú para jugar con mis sueños
Quién eres tú
Para hablar de sentimientos
Si tú no quieres a nadie
Tanto solo a tu egoísmo
Olvídate de mi persona
Porque para ti no existo
Eres tan poca cosa para mí
Tú quédate con tu egoísmo
------
Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas
Tú ya lo sabes de sobra
Tengo un as debajo de la manga
Por si tú me fallas
Por si tú me faltas
Ahora tengo mil motivos
Para tomar la palabra
Para todo el mundo fue creíble nuestra historia
Pero mi mente no perdona
Y no se borra de mi memoria
Tantos desprecios por tu parte
Que no merece mi persona …