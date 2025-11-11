Andy estrena 'Marioneta', su primera canción tras la separación de Andy y Lucas: "Llegó la hora de enseñarte mis cartas"

🎵 Quién eres tú para jugar con mis sueños 🎵

Andy asegura que Marioneta es una canción de desamor y lo cierto es que su letra, llena de reproches y mucho rencor, narra el fin de una relación. El cantante gaditano insiste en que su primera canción en solitario habla del corazón aunque, cuando se le repregunta sobre el tema, su respuesta cambia ligeramente y, aunque no lo nombra, Lucas sale a relucir entre líneas.

"Es verdad que se hablan cosas que son muy parecidas a cosas que me han podido pasar y que he podido sentir pero... ¡un desamor!", respondía este lunes a Pablo Motos en El Hormiguero, donde acudió a presentar su nuevo proyecto profesional, al que da el pistoletazo de salida justo un mes después del último concierto de Andy y Lucas, celebrado el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid y que estuvo marcado por la tensión y por la presencia de un único protagonista, Lucas.

"Después de la ruptura, te paras a pensar y dices 'La culpa es mía, yo tuve la culpa de que esto ocurriera"

"Muchas veces en la vida confías en alguien y ciegamente piensas 'Esto no me lo puede estar haciendo, tengo que confiar en esta persona'. Después de la ruptura, te paras a pensar y dices 'La culpa es mía, yo tuve la culpa de que esto ocurriera", apuntó el cantante, que refleja estas sensaciones en la letra de la canción.

🎵 Me dejé tratar como una marioneta

Y sentirme a tu antojo

Pero mi alma ahora grita

Y voy a cambiarlo todo 🎵

Andy insiste, con una sonrisa nerviosa, que Marioneta es una canción de desamor que refleja situaciones que todos hemos vivido —"Yo he tenido momentos de mi vida que me he enamorado y me he desenamorado"— pero casualmenteel lanzamiento "ha coincidido" con el fin de su relación profesional con Lucas.

"Puede coincidir con historias mías del pasado pero la idea de su autor y mía era una relación rota, una relación de desamor", insistió el gaditano que refleja en la canción lo que sintió "en ese momento con esa persona".

Pero mi mente no perdona

Y no se borra de mi memoria

Tantos desprecios por tu parte

Que no merece mi persona …

Andy, que cantó la canción durante la visita a El Hormiguero, no mencionó a Lucas al hablar de la canción, pero sí lo hizo cuando Pablo Motos le preguntó por su futuro disco que espera lanzar en 2026. Ahí dejó claro que su excompañero no le dejaba hacer en el dúo y él, por no discutir, aceptaba. Una marioneta...

"Cuando yo empecé con mi media naranja de la música, yo participaba en todo lo musical y fui perdiendo, no el protagonismo, pero sí esa parte de meter voces, encargarme de coro y de cosas... Eso lo fui perdiendo hasta que desaparecí y mi ilusión en la vida era la música. En el momento en que desaparecí aquí a lo que venía era por dinero", confesó. "Me metía en un estudio y no estaba ilusionado porque era 'Tú haz tu voz y se acabó, a correr'. A mí me gustaba meter voces pero hubo un momento en que a la otra parte no le gustaba cómo montaba los temas y, por no tener discusión, eso se fue al traste, al garete".

La letra de 'Marioneta' de Andy

Al fin llegó el momento

Que tanto esperaba

Para estar contigo a solas

Y mirarnos a la cara

Quiero dar un paso al frente

Porque ya nada me calla

El silencio cumplió su tiempo

Y ahora no me faltan ganas

Te doy las gracias por todo este tiempo

Y por abrirme los ojos

Me deje tratar como una marioneta

Y sentirme a tu antojo

Pero mi alma ahora grita

Y voy a cambiarlo todo

----

Estribillo

Quién eres tú para jugar con mis sueños

Quién eres tú

Para hablar de sentimientos

Si tú no quieres a nadie

Tanto solo a tu egoísmo

Olvídate de mi persona

Porque para ti no existo

Eres tan poca cosa para mí

Tú quédate con tu egoísmo

------

Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas

Tú ya lo sabes de sobra

Tengo un as debajo de la manga

Por si tú me fallas

Por si tú me faltas

Ahora tengo mil motivos

Para tomar la palabra

Para todo el mundo fue creíble nuestra historia

Pero mi mente no perdona

Y no se borra de mi memoria

Tantos desprecios por tu parte

Que no merece mi persona …