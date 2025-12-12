Antonio Orozco anuncia conciertos en España para 2026: fechas, ciudades y venta de entradas
Antonio Orozco cambia el título de su gira para anunciar más de 20 conciertos nuevos en España para 2026. "Le vamos a dar la bienvenida a La Gira De Tu Vida; no de la mía, de la tuya", ha dicho el artista.
Tras cerrar su última gira en el Movistar Arena de Madrid —dúo con Eva Soriano incluido—, Antonio Orozco ha anunciado una segunda parte de su tour con 26 conciertos en España a lo largo de 2026. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página web del cantante.
"Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas, y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado", dice Orozco en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales para anunciar el tour. "En este 2026, por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a La Gira De Tu Vida; no de la mía, de la tuya".
"Tras el éxito de La Gira De Mi Vida, Antonio Orozco anuncia una nueva etapa en su trayectoria en directo con La Gira De Tu Vida", comenta la página web del artista. "Un proyecto que surge como continuación natural de una propuesta que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año. La gira sitúa al público en el centro del relato y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista".
Todas las fechas de Antonio Orozco en España para 2026
El pasado 10 de diciembre, al final de su concierto en Madrid, Antonio Orozco abrió la venta de su nuevo concierto en el Movistar Arena en 2026 en exclusiva para los asistentes al show. Ahora, dos días después, ha anunciado todas las fechas de La Gira De Tu Vida.
- 13.06.26 - Albacete - Plaza de Toros
- 20.06.26 - Gijón - Parque Hermanos Castro
- 27.06.26 - Porriño - Las Canteras de Porriño
- 04.07.26 - Sevilla - Plaza España
- 09.07.26 - Olot - Finca Les Brides
- 10.07.26 - Almería - Plaza de Toros
- 11.07.26 - La Carolina (Jaén) - Recinto Ganadero Restituto Martínez
- 17.07.26 - Badajoz - La Alcazaba
- 18.07.26 - Huelva - Matalascañas Music Experience
- 25.07.26 - Alicante - Plaza de Toros
- 15.08.26 - Fuengirola - Marenostrum
- 16.08.26 - Puerto de Santa María - Plaza de Toros
- 19.08.26 - Ciudad Real - Próximamente
- 21.08.26 - Cuenca - Próximamente
- 11.09.26 - Córdoba - Plaza de Toros
- 12.09.26 - Zalamea de la Serena (Badajoz) - Campo Municipal de Fútbol Eusebio Mata
- 19.09.26 - Madrid - Movistar Arena
- 26.09.26 - Armilla (Granada) - Estadio Municipal de Armilla
- 03.10.26 - A Coruña - Coliseum
- 09.10.26 - Mallorca - Son Fusteret
- 17.10.26 - Valencia - Roig Arena
- 24.10.26 - Murcia - Plaza de Toros
- 14.11.26 - Tarragona - Tarraco Arena
- 20.11.26 - Vitoria - Buesa Arena
- 21.11.26 - Salamanca - Pabellón Multiusos
- 22.12.26 - Barcelona - Palau Sant Jordi
Fechas de Antonio Orozco en Europa
Antes de volver a España, Orozco celebrará en marzo de 2026 seis conciertos en diferentes ciudades europeas:
- 05.03.26 - Londres - Scala
- 06.03.26 - París - Pan Piper
- 07.03.26 - Dublín - The Button Factory
- 13.03.26 - Berlin - Lido
- 14.03.26 - Bruselas - Acte 3
- 15.03.26 - Zúrich - Kanzlei Club