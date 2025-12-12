Antonio Orozco anuncia conciertos en España para 2026: fechas, ciudades y venta de entradas

Tras cerrar su última gira en el Movistar Arena de Madrid —dúo con Eva Soriano incluido—, Antonio Orozco ha anunciado una segunda parte de su tour con 26 conciertos en España a lo largo de 2026. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página web del cantante.

"Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas, y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado", dice Orozco en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales para anunciar el tour. "En este 2026, por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a La Gira De Tu Vida; no de la mía, de la tuya".

"Tras el éxito de La Gira De Mi Vida, Antonio Orozco anuncia una nueva etapa en su trayectoria en directo con La Gira De Tu Vida", comenta la página web del artista. "Un proyecto que surge como continuación natural de una propuesta que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año. La gira sitúa al público en el centro del relato y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista".

Todas las fechas de Antonio Orozco en España para 2026

El pasado 10 de diciembre, al final de su concierto en Madrid, Antonio Orozco abrió la venta de su nuevo concierto en el Movistar Arena en 2026 en exclusiva para los asistentes al show. Ahora, dos días después, ha anunciado todas las fechas de La Gira De Tu Vida.

13.06.26 - Albacete - Plaza de Toros

20.06.26 - Gijón - Parque Hermanos Castro

27.06.26 - Porriño - Las Canteras de Porriño

04.07.26 - Sevilla - Plaza España

09.07.26 - Olot - Finca Les Brides

10.07.26 - Almería - Plaza de Toros

11.07.26 - La Carolina (Jaén) - Recinto Ganadero Restituto Martínez

17.07.26 - Badajoz - La Alcazaba

18.07.26 - Huelva - Matalascañas Music Experience

25.07.26 - Alicante - Plaza de Toros

15.08.26 - Fuengirola - Marenostrum

16.08.26 - Puerto de Santa María - Plaza de Toros

19.08.26 - Ciudad Real - Próximamente

21.08.26 - Cuenca - Próximamente

11.09.26 - Córdoba - Plaza de Toros

12.09.26 - Zalamea de la Serena (Badajoz) - Campo Municipal de Fútbol Eusebio Mata

19.09.26 - Madrid - Movistar Arena

26.09.26 - Armilla (Granada) - Estadio Municipal de Armilla

03.10.26 - A Coruña - Coliseum

09.10.26 - Mallorca - Son Fusteret

17.10.26 - Valencia - Roig Arena

24.10.26 - Murcia - Plaza de Toros

14.11.26 - Tarragona - Tarraco Arena

20.11.26 - Vitoria - Buesa Arena

21.11.26 - Salamanca - Pabellón Multiusos

22.12.26 - Barcelona - Palau Sant Jordi

Fechas de Antonio Orozco en Europa

Antes de volver a España, Orozco celebrará en marzo de 2026 seis conciertos en diferentes ciudades europeas: