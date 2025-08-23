Antonio Orozco pone banda sonora a La Vuelta 25 con ’Te Estaba Esperando’

El cantante barcelonés Antonio Orozcole ha cogido el testigo a Cuando acabe el verano de Miss cafeína con su reciente éxito Te Estaba Esperando, sintonía oficial de la Vuelta a España 2025.

Piamonte, en Italia, se llena de ciclistas para dar pie a una de las competiciones deportivas más longevas de la historia. Como ya es tradición desde finales de los 70, la canción oficial de este año responde a un ritmo pop y a una letra de lo más esperanzadora, que transmite esas ganas con las que esperamos cada año ciertos momentos, como es el caso de La Vuelta a España.

Respondiendo al estribillo: "¿No lo ves?, La letra no habla de mí, habla de toda la mierda y del mundo vacío que vivo sin ti, ¿No lo ves?, La letra no habla de mí, se trata de cada latido y de cada momento que vivo si ti" el excoach de La Voz se ha ganado a todos los seguidores del evento, que cumple 90 años en esta edición.

El tema, está enmarcado dentro de su reciente disco El Tiempo No Es Oro, un proyecto introspectivo que ha estado llevando a cabo durante dos años. Un periodo de su vida en el que no solo se ha rodeado de productores, sino también de psicólogos. Escritos desde el corazón, el disco cuenta con algunas de las canciones más sinceras y personales del artista, como607591746, sí, la canción que él ha definido como "la más importante de su vida" responde al número de teléfono de una persona de la que tuvo que despedirse una noche en Madrid.

Antonio Orozco en Local de Ensayo de Europa FM

El 30 de abril, el Local de Ensayo de Europa FM tuvo la suerte de recibir a Antonio Orozco. Fue un evento de lo más cercano en el que el catalán cantó por primera vez en directo muchas de sus canciones del nuevo álbum y no solo eso, también conmocionó al público con algunas de sus declaraciones: "Cuando tocas fondo lo único que te queda en la vida es ir para arriba" dijo antes de explicar la cancelación de su gira, que contaba con 111 funciones programadas.

Sin duda fue una noche mágica en la que el artista no solo se hizo con el cariño del público por sus declaraciones y sus canciones más sonadas. La sinceridad de sus palabras en su décimo disco, que él mismo ha definido como "el álbum más importante de su vida", se ganó el apoyo de toda la sala.