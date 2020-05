Anuel AA y Enrique Iglesias dan el pistoletazo de salida al verano con ‘Fútbol y Rumba’

'Emmanuel' es el nuevo disco de Anuel AA, que colabora con grandes artistas de la música urbana pero también incluye los éxitos que lo han ayudado a conseguir la fama mundial de la que goza ahora. Entre sus nuevos temas está 'Fútbol y Rumba' junto con Enrique Iglesias.

Los artistas lanzan esta fiestera canción en plena pandemia del coronavirus. Además de homenajear y aplaudir a todo el personal sanitario, Anuel AA y Enrique Iglesias cuentan con la participación de futbolistas como Sergio Ramos, Luis Suárez o Leo Messi, que también protagoniza 'Antes que el mundo se acabe' de Residente.

El álbum, que ya está disponible en las principales plataformas de streaming, está formado por 22 canciones, la mayoría colaboraciones, de las que destacan la de Bad Bunny, Karol G, Ozuna o J Balvin.

LETRA DE 'FUTBOL Y RUMBA' DE ANUEL AA Y ENRIQUE IGLESIAS

Champán y Fútbol y Rumba

Ya el reggaeton retumba, la fiesta no pare, gastamos la funda

La vida es una y no hay una segunda

Vamos a bailar tu y yo mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamos a rumbear vamos a beber

Y de uno al diez yo te doy cien

Vamos a bailar tu y yo mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamos a rumbear vamos a beber

Y de uno al diez yo te doy cien

Que viva la fiesta (oh), que la vida es una (oh)

De aqui no nos vamos (oh)

Que siga la rumba (oh-uah)

Bebiendo hennessy, wheeleando en el Jetski (oh)

No me pelees bebe que hoy estoy feliz

Empezamos en la playa y nos vamos pa’ mi cama

Mueve el c*lo como bailan en Brasil

Baby solo dame la señal porque el alcol me tiene un poco mal

Un poco de agua ardiente y me compongo pa que me inviten sin saber como me pongo

Baby pa’ arriba pa’ abajo y pa’l centro

Todo el mundo esta borracho y pa’ entro

Pasarla viendo es un delito

Trae la familia y trae hasta el perrito

Vamos a bailar tu y yo mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamos a rumbear vamos a beber

Y de uno al diez yo te doy cien

Vamos a bailar tu y yo mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamos a rumbear vamos a beber

Y de uno al diez yo te doy cien

Que viva la fiesta (oh), que la vida es una (oh)

De aqui no nos vamos (oh)

Que siga la rumba (oh-uah)

Mis amigos que son mala influencia repórtense que hoy es sábado

Cerveza fría pa’ esa alegría

Si me voy viral hay un escándalo

Mami que tienes de maldad que ya me estoy emborrachando

Si me conociste en la rumba que lo que te esta incomodando (uah)

Champán y Fútbol y Rumba

Ya el reggaeton retumba, la fiesta no pare, gastamos la funda

La vida es una y no hay una segunda

Vamos a bailar tu y yo mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamos a rumbear vamos a beber

Y de uno al diez yo te doy cien

Vamos a bailar tu y yo mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamos a rumbear vamos a beber

Y de uno al diez yo te doy cien

Que viva la fiesta (oh), que la vida es una (oh)

De aqui no nos vamos (oh)

Que siga la rumba (oh-uah)

Real Hasta La Muerte baby

Real Hasta La Muerte baby (wo-oh)

Enrique Iglesias yeah yeah (uah uah)

Anuel

Ovy on the drums baby (Ovy on the drums)