'Anxiety', la exitosa canción de Doechii, en cuatro datos curiosos: la estrenó en 2020 y se viralizó tarde

Doechii lanza el estresante videoclip de 'Anxiety'

Sin duda ninguna, una de las canciones de este 2025 es Anxietyde Doechii. El tema se ha convertido en uno de los más virales desde principios de año, convirtiéndose en todo un éxito.

Pero esta canción esconde muchos datos interesantes que van desde su creación hasta haberse convertido en todo un hit. Repasamos las curiosidades del tema:

1. Se estrenó en 2020

Lo más curioso es que Anxiety no es un estreno de Doechii de este año o del anterior, pero suena tan fresco como si lo fuese. La inmensa mayoría del público no lo había escuchado hasta finales de febrero de 2025, cuando se convirtió en banda sonora de multitud de contenido en la red. Pero fue en 2020 cuando Doechii creó la canción, grabándose en una sesión cantándola encima de la cama de su habitación.

2. Su viralidad ha hecho que la grabe en estudio

La grabación en estudio de Anxiety es el resultado de la viralidad. Al puro estilo de 6 de febrero de Aitana, Doechii le empezó a dar importancia a su sample al ser movilizado en forma de audio por redes sociales. La versión para plataformas la editó junto al rapero Sleepy Hallow, pero no en solitario y, por ello, a la artista no le faltó tiempo para regrabar su versión y facturar.

3. Samplea Somebody That I Used To Know

La canción fue creada a partir de un sample del conocidísimo tema Somebody That I Used To Know de Gotye y Kimbra. El hit, que tocó techo en todas las listas en 2012, se revitalizaba en la voz de la rapera en 2020, y ahora se ha alzado como una de las canciones más escuchadas de este 2025.

Somebody That I Used To Know es el ejemplo perfecto de one hit wonder. El término, que se utiliza en territorios musicales para designar una canción como "flor de un día", encaja perfectamente con la carrera de Gotye y Kimbra, que no eran un dúo a pesar de que se dieron a conocer juntos con su famosísima colaboración. Él ya había editado dos discos antes —sin mucho reconocimiento— y ella empezaba a asomar la cabeza como multiinstrumentalista neozelandesa, y probablemente ninguno de los dos calibró el éxito que cosecharon con una canción que mezclaba vanguardia experimental con sonidos electrónicos.

4, Acusaciones de plagio con la original

La sombra del plagio se cernió sobre Gotye con Somebody That I Used To Know, compositor del tema, cuando la familia del brasileño Luiz Bonfá le denunció por copiar el riff inicial de Seville, tema editado 1967. El artista alegó que era un homenaje, pero también aceptó entregar el 45% de los beneficios a la familia del músico.