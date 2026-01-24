La aparición sorpresa de Rosalía en una canción de Yung Beef, 'Perdiendo la fe'

El rapero español Yung Beef ha estrenado este viernes 23 de enero su nueva canción, Perdiendo la fe. Considerado una de las figuras más destacadas del trap en el país, el artista muestra su lado más vulnerable en un tema crudo y sincero.

"No paro de buscarme, bitch, si entro lo he paga'o yo solo / Terapia de grupo, bitch, cantante exitoso / Antes las persona' como yo las tiraban pa' un pozo / Tengo putas loca', Federico García Lorca", canta. Yung Beef hace referencia a un "demonio" que está "llamando".

Por sorpresa, en el último tercio de la canción aparece la inconfundible voz de Rosalía. Su parte llega justo antes de este verso de Yung Beef: "Pero mi corazón es puro, zorra, tú lo sabe'".

Las palabras de Rosalía en 'Perdiendo la fe'

La parte de Rosalía en Perdiendo la fees hablada, no cantada. Tampoco es reciente, ya que son unas declaraciones que dio la artista en 2019 en Mixtape. Ese año, Rosalía todavía no era la superestrella que es ahora.

Durante ese capítulo, Rosalía y Yung Beef reflexionaron sobre la industria musical, y en un momento la artista habló sobre la pureza del rapero con unas palabras que ahora reaparecen en Perdiendo la fe:

"Tú puedes compartir o no su visión

Te puede gustar su música o no

Pero hay algo que es innegable

Y es que él es puro".

Rosalía mantuvo una amistad cercana con Yung Beef durante sus inicios en la música. En los 2010, ambos se subieron juntos a los escenarios y formaban parte de la escena musical urbana en Barcelona.