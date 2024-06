El aplaudido discurso feminista de Aitana: "El machismo no tolera que el ideal inocente que vieron en mí se transforme"

Aitana ha demostrado en reiteradas ocasiones que su trabajo es fruto de mucho esfuerzo y constancia, y este lunes lo ha vuelto a dejar claro a través de un aplaudido discurso feminista que ha pronunciado en la gala Elle Style Awards. La estrella del pop ha repasado su trayectoria en la música desde sus inicios en Operación Triunfo 2017, pasando por su evolución en la industria y ha acabado haciendo referencia a la imagen que proyecta.

"En mis casi siete años de carrera, que no son tantos, pero os aseguro que han sido muy intensos, la exposición de aprender en público exigía técnicamente, además de flexibilidad, constancia y autoestima en cantidades casi imposibles a mi edad", ha expuesto la autora de Vas a quedarte sobre su paso por el talent que le dio la fama.

De esa etapa de su vida, ha pasado a unos años después: "En 2021, la Aitana feminista dudaba sobre la intención de ciertas opiniones y aún se le colaba algún error de vez en cuando. En 2024 ya no, porque he perfeccionado mi audición selectiva y desoigo cada vez más los consejos desde perspectivas machistas".

"Soy una persona libre y tengo el privilegio de disfrutar de un trabajo maravilloso que es lo que más me gusta, la música", ha dejado claro. Además, ha lanzado una indirecta a aquellos que indagan en exceso en su vida personal: "Eso lo llena el público de mis inicios que quieren saber de mi vida y esa es la razón por la que comparto mis duros momentos. Pequeños detalles que si fuera un hombre nadie interpretaría. Son los que son, pero resulta que por ser mujer todo está sujeto a una especulación".

La catalana ha expuesto el esfuerzo que le cuesta en su día a día lidiar con comportamientos machistas: "No me lo ponen fácil, no sé lo que pasa por la cabeza de un hombre que se atreve a tocar el timbre de mi casa de madrugada, despertándome. Es posible que se imagine que estoy sola, ¿pero de verdad se cree que si fuera así abriría la puerta a un desconocido?".

"Estas actitudes te obligan a preguntarte qué ven al mirarte que le permiten hacerte comentarios que jamás haría a un hombre y que a ellos les ofendería. El más denigrante y más común en mí es llamarme 'producto de una discográfica', porque no solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad y la creatividad, considerándote una marioneta de una compañía", ha expuesto, recibiendo un aluvión de aplausos.

Muy crítica con la autoría de su música

Aitana ve las diferencias de trato que recibe en su faceta como compositora. "Sea en solitario o componiendo con 20 personas más, a los hombres no se les despoja de su autoría. Todo lo contrario, cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puedes estar seguro de que le preguntarán: '¿Seguro que lo has hecho tú o has puesto el nombre? ¿No te han regalado la canción?'", cuestiona.

"No importa las veces que lo niegues porque no te van a creer. Todas sabemos que hay que cantar y bailar y ya hemos visto lo que pasa a veces: Una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí", ha lanzado a causa del revuelo que generó una de sus coreografías en directo.

Muy consciente de su influencia

Aitana también ha dejado claro que no deja a un lado a sus fans: "Yo me tomo en serio que gran parte de mi público ha crecido conmigo y soy consciente de la influencia que tengo y me preocupo mucho por ellas, por transmitirles seguridad en sí mismas, independencia y autoestima. Estoy orgullosa de que mis letras reflejen el mundo y les ayude a entenderlo".

Aitana bailando 'miamor' en Málaga

"Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí —sin ser yo consciente de ello— se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado", ha lanzado, recibiendo un gran aplauso por parte del público. Unas palabras que muchos han relacionado con la polémica que se formó al inicio de su Alpha Tour por la sensual coreografía de mi amor, que Aitana bailaba contra el suelo.

Por último, la cantante de Los Ángeles ha expresado: "La gran suerte de las mujeres es que nos tenemos las unas a las otras".