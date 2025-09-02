Arde Bogotá anuncia gira internacional

Arde Bogotá se ha convertido en una de las bandas favoritas del rock español, consiguiendo récords para el género en cuanto a venta de entradas y reproducciones de sus canciones.

Un ascenso motivado, sobre todo, por el éxito que ha disfrutado su último álbum Cowboys de la A3, que a pesar de haber sido publicado en 2023, sigue siendo uno de los favoritos para los fans de los cartageneros.

Una trayectoria con la que acaban de cumplir un nuevo hito para la banda al anunciar su nueva gira internacional, con la que llevarán su música en directo a ciudades como Nueva York, Chicago, París o Bogotá. "Nos vamos de paseo por nuevos lugares. No vamos a quedarnos sin ver vuestras caras guapas", han indicado en su perfil oficial de Instagram, añadiendo que las entradas estarán a la venta a partir del 8 de septiembre, aunque ya se puede realizar la preinscripción a través de sus canales oficiales.

Toda una gesta para una de las bandas más laureadas de los últimos años en nuestro país, que se presentarán ante sus fans internacionales en lugares icónicos como el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, el Columbia-Theater de Berlín o la sala La Madeleine de Bruselas.