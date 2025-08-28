Ariana Grande anuncia los conciertos de su gira 'The Eternal Sunshine Tour': fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

Ariana Grande ha anunciado sus conciertos para 2026, sin parada en España. Su gira The Eternal Sunshine Tour pasará por varias ciudades de Norteamérica y cuenta con cinco espectáculos en Londres, siendo estas sus únicas paradas en Europa. Allí actuará en el recinto The O2, con capacidad para unos 20.000 asistentes.

Todos los conciertos de la gira de Ariana Grande

Grande celebrará un total de 27 espectáculos en directo entre junio y agosto del año que viene. De momento, no parece que vaya a ampliar el cartel con nuevas fechas, ya que la propia artista confirmó que sería una gira más corta de lo habitual.

6 y 9 de junio — Oakland, California — Oakland Arena

13 y 14 de junio — Los Ángeles, California — Crypto.com Arena

17 y 19 de junio — Los Ángeles, California — Kia Forum

24 y 26 de junio — Austin, Texas — Moody Center

30 de junio y 2 de julio — Sunrise, Florida — Amerant Bank Arena

6 y 8 de julio — Atlanta, Georgia — State Farm Arena

12, 13, 16 y 18 de julio — Brooklyn, Nueva York — Barclays Center

22 y 24 de julio — Boston, Massachusetts — TD Garden

28 y 30 de julio — Montreal, Quebec — Bell Centre

3 y 5 de agosto — Chicago, Illinois — United Center

15, 16, 19, 20 y 23 de agosto — Londres, Reino Unido — The O2

Cómo comprar entradas

Las entradas para Norteamérica se pondrán comprar en preventa el martes 9 de septiembre. La venta general estará disponible un día después, el 10 de septiembre, a partir de las 10:00 (hora local).

Por su parte, las entradas para Londres saldrán en preventa el 16 de septiembre, mientras su venta general empezará el 18 de septiembre a las 10:00 (hora local).

Para la preventa de Norteamérica, hace falta registrarse en este formulario de Ticketmaster antes del 7 de septiembre. Para la preventa de Londres, hay que registrarse a través de Laylo.

Ariana Grande y España, una relación poco consolidada

Hasta ahora, la artista estadounidense solo ha celebrado dos conciertos en España a lo largo de toda su carrera. Ambos tuvieron lugar en Barcelona los días 16 de junio de 2015 y 13 de junio de 2017 con sus giras The Honeymoon Tour y Dangerous Woman Tour, respectivamente.

Su última gira, Sweetener World Tour, fue hace seis años. Con ella, Grande no pisó suelo español, aunque sí actuó en otras ciudades europeas como Londres, Birmingham, París, Viena o Berlín. Con aquel tour, Grande celebró un total de 101 conciertos, mientras ahora la artista ha planteado una gira de corto recorrido, tal y como alertó a mediados de julio.

"Puede que [la gira] no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza"

"Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y emprendimientos que me encantan, y hacerlo a mi manera... así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos vosotros el próximo año, incluso si es solo por un poco", dijo. "Es muy tonto por vuestra parte asumir que, solo porque tengo mis manos llenas con muchas cosas, planeo abandonar el canto y la música...", añadió sobre su focalización en su carrera como actriz. "Puede que [la gira] no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada".