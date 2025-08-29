¿Ariana Grande anunciará más conciertos con su gira 'The Eternal Sunshine Tour'?

El anuncio de la gira de Ariana Grande está lleno de incógnitas. Este jueves 28 de agosto, la estadounidense cumplió su promesa y desveló las fechas de sus nuevos conciertos bajo el título The Eternal Sunshine Tour. Sin embargo, la mayoría de sus fans criticaron la brevedad de la gira, ya que solo cuenta con 27 espectáculos: 22 en Estados Unidos y cinco en Londres.

Pero ¿la cantante añadirá nuevos conciertos? De momento, se desconoce la respuesta, aunque hay pistas contradictorias. Por un lado, la revista neoyorquina Variety asegura que "casi seguro se añadirán más fechas", aunque no da más detalles al respecto. Además, las redes sociales están llenas de especulaciones sobre posibles negociaciones para llevar la gira a nuevas ciudades, aunque no hay información oficial al respecto.

Por otra parte, Grande avisó a mediados de julio de que su nueva gira iba a ser más breve de lo habitual. "Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y emprendimientos que me encantan, y hacerlo a mi manera... así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos vosotros el próximo año, incluso si es solo por un poco", dijo. "Puede que [la gira] no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada".

"Estoy trabajando en un plan para cantar para todos vosotros el próximo año, incluso si es solo por un poco"

Su última gira, Sweetener World Tour (2019), tuvo un total de 100 conciertos. Dangerous Woman Tour (2017) tuvo 154, mientras The Honeymoon Tour celebró 178 shows. Todas incluyeron varias paradas por Norteamérica y Europa, mientras la nueva gira apenas tiene cinco conciertos en Londres, los únicos fuera de Estados Unidos. A lo largo de los años, Ariana Grande ha ido reduciendo paulatinamente el número de fechas en sus giras, y el anuncio de que esta sería más corta parece indicar que no habrá nuevos shows. Y, de haberlos, no parece que fueran muchos.

En redes sociales también se han comentado mucho unas palabras de Michael Anthony, maquillador de Ariana Grande. Ante el anuncio de la gira, una fan ha dicho: "¿Qué pasa con Europa o el resto del mundo?", a lo que Anthony ha respondido de forma seca y tajante: "Compra un vuelo". Por su mensaje, no parece que haya planes de anunciar más conciertos.

¿Y España?

En el caso de desvelar nuevas fechas para The Eternal Sunshine Tour, otra pregunta es si solo ampliaría su estancia en las ciudades ya anunciadas o si actuaría en países diferentes. En todo caso, parece difícil que Ariana Grande vaya a venir a España, pues solo lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de su carrera.

Cómo comprar entradas

Las entradas para Norteamérica se podrán comprar en preventa el martes 9 de septiembre. La venta general estará disponible un día después, el 10 de septiembre, a partir de las 10:00 (hora local).

Por su parte, las entradas para Londres saldrán en preventa el 16 de septiembre, mientras su venta general empezará el 18 de septiembre a las 10:00 (hora local).

Para la preventa de Norteamérica, hace falta registrarse en este formulario de Ticketmaster antes del 7 de septiembre. Para la preventa de Londres, hay que registrarse a través de Laylo.

Todos los conciertos de la gira de Ariana Grande