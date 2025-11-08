Ariana Grande y Cynthia Erivo hacen magia en el concierto 'Wicked: One Wonderful Night': los vídeos de sus actuaciones

Un concierto mágico para promocionar el próximo estreno en salas de Wicked: For Good, la película de Wicked protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, recientemente nominadas al Premio Grammy a Mejor dúo por Defying Gravity.

Las dos actrices fueron también las protagonistas del concierto Wicked: One Wonderful Night, emitido este viernes 7 de noviembre y que sirvió como presentación de la banda sonora de la película. Ambas interpretaron los temas principales de su banda sonora reuniendo a 2,4 millones de espectadores ante las pantallas.

Las dos actrices, que actuaron en la pasada edición de los premios Oscar, brillaron sobre el escenario aunque se echó de menos a su compañero de reparto Jonathan Bailey, recientemente nombrado el hombre vivo más sexy del planeta. El actor no pudo estar en la cita por problemas de agenda y su ausencia la cubrieron Ethan Slater y Bowen Yang, que subieron al escenario para cantar Dancing Through Life.

Repasamos las actuaciones de una noche mágica y llena de momentazos.

Defying Gravity - Cynthia Erivo

Dancing Through Life - Ethan Slater y Bowen Yang

Thank Goodness - Ariana Grande

No One Mourns The Wicked - Ariana Grande

Popular - Ariana Grande

The Wizard and I - Cynthia Erivo

What Is This Feeling? - Ariana Grande y Cynthia Erivo

I'm not that girl - Ariana Grande y Cynthia Erivo

For Good - Ariana Grande y Cynthia Erivo