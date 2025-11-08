Ariana Grande y Cynthia Erivo hacen magia en el concierto 'Wicked: One Wonderful Night': los vídeos de sus actuaciones
La promoción del estreno en cines de Wicked: For Good se ha planteado como una campaña diferente. Más allá de entrevistas y ruedas de prensa, sus protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo, se han subido al escenario para cantar las canciones de la banda sonora de la película en el concierto Wicked: One Wonderful Night. ¡No te pierdas sus actuaciones!
Por qué no estuvo Jonathan Bailey en el concierto 'Wicked: One Wonderful Night'
Un concierto mágico para promocionar el próximo estreno en salas de Wicked: For Good, la película de Wicked protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, recientemente nominadas al Premio Grammy a Mejor dúo por Defying Gravity.
Las dos actrices fueron también las protagonistas del concierto Wicked: One Wonderful Night, emitido este viernes 7 de noviembre y que sirvió como presentación de la banda sonora de la película. Ambas interpretaron los temas principales de su banda sonora reuniendo a 2,4 millones de espectadores ante las pantallas.
Las dos actrices, que actuaron en la pasada edición de los premios Oscar, brillaron sobre el escenario aunque se echó de menos a su compañero de reparto Jonathan Bailey, recientemente nombrado el hombre vivo más sexy del planeta. El actor no pudo estar en la cita por problemas de agenda y su ausencia la cubrieron Ethan Slater y Bowen Yang, que subieron al escenario para cantar Dancing Through Life.
Repasamos las actuaciones de una noche mágica y llena de momentazos.