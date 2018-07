Ariana Grande y Troye Sivan se dejan llevar en el videoclip de 'Dance To This', muy años 60

Ariana Grande y Troye Sivan acaban de lanzar el videoclip de su colaboración 'Dance To This', dirigido por Bardia Zeinali y con un estilo retro y decandente muy en la línea de los años 60.

Ariana Grande y Troye Sivan en Dance To This / Youtube

Troye Sivan sueña con un subirse a un escenarios de verdad, pero en realidad está cantando en el karaoke de lo que parece una residencia de ancianos. El tema, que habla de las consecuencias de la fama, se contrapone directamente con el estilo decante del vídeo que cuenta la historia de un joven que quiere triunfar.

Por su parte, Ariana Grande está arrasando. Su nuevo disco 'Sweetener' está teniendo una gran acogida. Los videoclips 'No tears left to cry' y 'God is a Woman' nos muestran a una Ariana mucho más madura y reflexiva, sin dejar de lado su estética angelical. Además, sus colaboraciones con Nicki Minaj, 'The Light is Coming' y 'Bed' están funcionando bien.

La cantante acaba de estrenar junto a Troye Sivan el videoclip de su nuevo dúo, 'Dance To This', un tema que habla sobre "el momento en el que sientes que ya has ido a suficientes fiestas o eventos, y prefieres quedarte en casa a cocinar o preparar la cena y ese plan parece mucho mejor", ha explicado el cantante sudafricano.

'Dance To This' formará parte de 'Bloom', próximo álbum de Troye Sivan.