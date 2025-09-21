Así fue la aplaudida aparición de Marc Anthony en el concierto 'Una más' de Bad Bunny para cantar 'Preciosa'

Bad Bunny, durante el concierto 'Una más' de su residencia en Puerto Rico | Agencia EFE

El concierto Una Más de Bad Bunny este sábado en Puerto Rico estuvo plagado de momentazos, aunque probablemente el más celebrado lo protagonizó Marc Anthony.

El cantante estadounidense apareció en la casita del puertorriqueño cuando estaba a punto de terminar el show —quedaban solo dos canciones— y lo hizo para interpretar un tema muy especial para los asistentes y el propio Bad Bunny.

"Una canción que ya he cantando antes pero igual no la canto hace más de 20 años y yo quise cantarla porque estoy seguro de que ustedes no solo se la saben sino que la sienten", dijo al presentar la icónica canción puertorriqueña Princesa, de la que no dijo el título pero el público identificó rápido al escuchar los primeros acordes.

"No me dejen solos por favor, es un momento muy especial y quiero que la canten conmigo", añadió Bad Bunny antes de empezar a cantar Yo se lo que son los encantos de mi borinquen hermosa por eso la quiero yo tanto por siempre la llamaré preciosa. Ahí fue cuando entró Marc Anthony para interpretar junto a él este himno y recibir una sonora ovación del público.

La presencia del estadounidense en este concierto era un secreto a voces pero escucharlo interpretar este tema fue una auténtica sorpresa, muy celebrada por lo que significa la canción para Puerto Rico.

Los dos artistas se entregaron en voz y alma a este tema que cerraron con vítores del público y fundidos en un emotivo abrazo. Sin duda, un instante para la eternidad.