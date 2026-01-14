Así funciona la preventa ARMY MEMBERSHIP de BTS para sus conciertos en Madrid

BTS aterriza en España por primera vez este 2026. Y lo hace con la gira de regreso a los escenarios del grupo surcoreano después de cuatro años sin actuar juntos.

La ARMY española está más preparada que nunca para disfrutar de su banda favorita. y tendrá la oportunidad de hacerlo con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los días 26 y 27 de junio de este 2026.

Para comprar las entradas hay tres oportunidades, dos de ellas (22 y 23 de enero) vinculadas a los fans más acérrimos de BTS. Tras estas preventas, los tickets se podrán comprar por el resto de los interesados en la venta general del 24 de enero.

¿Qué es, qué incluye y cuánto cuesta el ARMY Membership?

Para aquellos que cuentan con esta membresía oficial hay dos preventas especiales para conseguir las entradas de los conciertos de la banda. Esta serán el jueves 22 de enero y viernes 23 de enero.

Tener una membresía oficial del fanclub global de BTS a través de Weverse tiene grandes ventajas para el fan. La más destacable es el acceso anticipado a la compra de entradas para conciertos y eventos, pero hay más:

Contenido exclusivo (vídeos, fotos, mensajes) solo para miembros

Compra prioritaria de merchandising oficial

Kit físico anual (opcional y de pago aparte) con regalos exclusivos

Participación en sorteos para fansigns y eventos especiales

Identificación oficial como miembro ARMY en Weverse

Los fans de BTS pagan alrededor de 25 dólares (alrededor de 21 euros) al año por formar parte del ARMY Membership.

De hecho, esta membresía aumenta considerablemente las posibilidad de conseguir entradas.

Cómo y dónde registrarse para la preventa del club de fans de BTS

Aquellos que pertenezcan al club de fans global ARMY MEMBERHIP pueden acceder a la primera preventa especial registrándose en Weverse antes del 19 de enero de 00:00 horas. Tras el registro se recibirá la información detallada para acceder a esta venta.

Tal y como detalla Ticketmaster, los interesados en acceder a la preventa de ARMY MEMBERSHIP —además de formar parte de la comunidad— deben registrarse con "un email que coincida con su cuenta de Ticketmaster", con el que "tendrán acceso a la cola". Además, "no se necesita ningún código de preventa adicional".

Así funciona la preventa ARMY MEMBERSHIP

Ticketmaster da las instrucciones para poder acceder a esta preventa desde el registro: "El organizador del evento requiere que tengas una ARMY MEMBERSHIP (US o GLOBAL) y que te registres en la preventa en Weverse antes del 19 de enero a las 00:00 CET".

"El Weverse ID (dirección de correo electrónico) asociado a tu ARMY MEMBERSHIP debe coincidir con el correo electrónico vinculado a tu cuenta de Ticketmaster; si no coincide, no podrás unirte a la cola virtual", remarca la ticketera. Y desglosa:

Estados Unidos, Canadá y México: son elegibles las US Memberships y las GLOBAL Memberships. Si tienes ambas (US y GLOBAL), se validará tu número de US Membership.

Europa y Reino Unido: solo son elegibles las GLOBAL Memberships.

Así, si no coincide el correo registrado en la ticketera con el de la membresía, el interesado o interesada debería crearse una nueva cuenta en Ticketmaster con su correo vinculado al ARMY MEMBERSHIP y poder así acceder a la preventa de entradas.

Las preventas del 22 y 23 de enero para BTS

Así se desglosa la preventa para ARMY MEMBERSHIP de BTS:

Jueves 22 de enero a las 12:00 horas.

Viernes 23 de enero (hora por confirmar) para algunas fechas seleccionadas.

El código de membresía, también para la cola virtual

Ticketmaster también da instrucciones de lo que deberá hacer el fan de BTS una vez dentro de la cola virtual de la preventa, recordando que solo aquellos que se hayan registrado con el mismo correo en la ARMY MEMBERSHIP y Ticketmaster podrán acceder.

"Cuando sea tu turno de comprar, se te solicitará tu NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (que comienza con BA + 9 dígitos) para desbloquear las entradas. No se necesita ningún código de preventa adicional", desglosa la ticketera.

Asimismo, pone en preaviso: "Si tienes más de una ARMY MEMBERSHIP, utiliza el número de membresía asociado a la preventa para la que te registraste. Consulta las Preguntas Frecuentes (FAQ) para más detalles".

Solo se puede comprar un máximo de cuatro entradas por concierto con el código del ARMY MEMBERSHIP.