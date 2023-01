Miriam Nares es Fusa Nocta, una de las 18 artistas que compiten en la segunda edición del Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2023.

Presenta Mi familia, una canción que empezó a escribir hace dos años y que retomó el pasado verano con el objetivo de conseguir un billete a Liverpool para seguir los pasos de Chanel en la final eurovisiva del 13 de mayo.

"Este verano estuve en festivales y me decían que me presentara a Eurovisión. Tras darle vueltas, cogí esa canción que me representaba mucho y empezamos a modificar la base para enfocarla más al show. Con todo el apoyo que tenía y una canción con la que me sentía representada, decidí presentarme”, contó en una entrevista con Som Gandía.

'La familia' de Fusa Nocta

La familia es más que es título de la canción de Fusa Nocta, es la protagonista del tema y “su apoyo máximo”.

"Es el sitio donde yo voy cuando todo lo demás está mal. Cuando estoy en Madrid hay momentos muy estresantes, y vengo aquí y todo eso se me pasa, vuelvo a como era todo antes", explicó en esa misma entrevista.

La canción arranca y termina con un mensaje de audio de su prima pequeña y está llena de consejos de sus abuelas. "Me han enseñado mucho sobre feminismo, y es raro porque han vivido en otra época. Son ellas las que siempre me han dicho la frase de la canción de 'nena, tú siempre primero”.

La canción también es un homenaje a la otra familia, la que se elige. “Nos salva, nos cuida, nos protege y nos hace ser quien somos”, escribió sobre ellos en Instagram.

Qué significa Fusa Nocta

Fusa Nocta inició su carrera en 2018 y desde el inicio adoptó este nombre artístico, con el que firmó el primer videoclip que publicó en YouTube —En la ruina—.

"Fusa es una nota musical, Nocta viene de noctem, que en latín significa noche. Es como decir: la nota de la noche. Mezcla la belleza de la música con lo salvaje de la noche", explicó en una entrevista en Neo2.

Miriam utilizó este nombre para lanzar su primera canción y también para participar ese mismo año en Factor X, programa en que se dio a conocer.

La favorita de Risto en 'Factor X'

Fusa Nocta no ganó Factor X— esa edición fue para Pol Granch— pero logró calar en público y jurado y consiguió también que la canción No Gyals, con la que se presentó al casting, se hiciese viral.

Su voz rasgada, su estilo urbano y sus temas propios —incluido No Gyals— recibieron el aplauso de la mayoría especialmente de su mentor, Risto Mejide, quien más la defendió durante su paso por el programa.

“Llámate como te dé la gana, pero sigue cantando, por favor. Te doy el ‘sí’ más grande que he dado nunca”, dijo el publicista cuando Fusa Nocta fue expulsada en la cuarta gala, algo de lo que se sintió responsable.

“Creo que he hecho algo mal y lo tengo que analizar. Tienes un carrerón… Espero que alguien en su casa, en una oficina o una discográfica se dé cuenta del talento que tienes y que lo sepa explotar”, añadió.

Más que la princesa del trap

En sus cinco años de carrera, Fusa Nocta ha sido bautizada como princesa del trap. Ella lo rechaza, ya que su estilo también abarca hip hop o el dubstep, inspirado en artistas como Amy Winehouse, Gata Catana o Lauryn Hill. "Desde pequeña escucho muchos estilos. He crecido con rock, R&b... Una mezcla de todo", le contó a Lorena Castell en yu, Music.

Sí entiende que su música se tilde de feminista. “Entiendo que lo que quieren decir es que hablo desde una perspectiva diferente a la que hablan los hombres en este tipo de música. No creo que dé un discurso feminista pero sí hablo desde nuestro punto de vista. Digamos que sin hablar de feminismo mis letras son feministas”, aseguró en una entrevista en Diario de Cádiz hace ya cinco años.

En este tiempo ha llegado a tocar en festivales de renombre como el MadCool Festival, el Arenal Sound o el Weekend Festival en Madrid, y ha dado conciertos por toda España.