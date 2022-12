Así es Pablo López: sus inicios tocando en el metro, su mayor miedo y su pareja

Pablo López es uno de los artistas y compositores más importantes del país. No solo está triunfando con su música, sino que ha conseguido explotar su perfil carismático gracias a ser jurado en La Voz.

Ahora, el andaluz estrena su próximo tema, Quasi, un íntimo tema en el que se desnuda emocionalmente y habla sin problemas de sus sentimientos.

Los inicios de Pablo López

Desde siempre, Pablo López sabía que quería dedicarse a la música, así que sus padres lo metieron en el Conservatorio de Música de El Ejido, donde aprendió a tocar el piano y estudió música rock, armonía, solfeo y música de cámara durante 10 años. Todo esto mientras cursaba la carrera de Periodismo.

Con 17 años, empezó a trabajar tocando en los hoteles de la Costa del Sol y poco después se mudó a Londres, donde era camarero y aprovechaba sus ratos libres los viernes para ir a cantar en el metro. En una entrevista con Las provincias, el andaluz explicó cómo era su vida en Reino Unido.

"Comíamos hamburguesas todos los días y el viernes ya no nos llegaba. Había que buscarse la vida", contó, señalando que sobre todo tocaba temas de Elton John o The Beatles. "Yo respeto la música igual que cuando cantaba en el metro", reflexionó.

De hecho, en 2019 dio una sorpresa a los pasajeros del metro de Madrid y se subió con su guitarra para cantar algunos de sus temas y recordar sus orígenes.

Su mayor miedo

En una entrevista con El País, a Pablo le preguntaron cuál es su mayor miedo, y no solo no tuvo pudor a la hora de contestar, sino que el cantante sacó sus propias conclusiones al respecto.

"Quizá el haber crecido sin padre hace que no esté cómodo cuando todo va bien. Si todo el local donde actúo está lleno, las canciones van bien… es cuando pienso: "Ahora voy a recibir una llamada diciendo que todo se ha ido al traste". Convivo mejor en situaciones complicadas. De hecho, ahora mismo todo va bien y estoy alerta esperando que algo pase", confesaba.

Y es que el padre de Pablo, que falleció en 2014, se fue de casa cuando este era tan solo un bebé. "Como yo era un bebé no era consciente de las consecuencias que podría tener en mi forma de ser. La niñez nos marca a todos de una forma u otra. Pero yo he tenido una infancia súper feliz y esa ausencia ha sido siempre mitigada con humor, como se hace siempre en mi familia. Mi padre nunca me causó ningún trauma, cuando estaba con él estaba siempre bien", relataba al mismo medio.

Aquí es donde se crea la contradicción, ya que el artista asegura que el hecho de crecer sin su padre en casa no le causó ningún trauma pero achaca sus miedos a la ausencia de su padre.

Su relación con Laura Rubio, la joven que conoció en 'La Voz'

El cantante mantiene actualmente una relación con Laura Rubio, que formó parte del equipo de Pablo en La Voz en el año 2017. Tras varios meses juntos se separaron, aunque terminaron volviendo.

Sin embargo, ella no ha sido la única mujer de su vida. Su relación más larga fue junto a Laura Devesa, su primera pareja con la que estuvo 10 años (con dos años de pausa de por medio), de 2005 a 2017. Después mantuvo una relación fugaz de un año con la periodista Claudia Nieto, 13 años menor que él. Dejaron la relación de forma amistosa.

Pablo López se ha consolidado como uno de los artistas y pianistas más importantes del país, así que no es de extrañar que sorprenda a sus fans con cada nuevo proyecto.