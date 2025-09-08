Así es la rapera Mala Rodríguez: siete álbumes, varios Latin Grammy y una familia numerosa

Mala Rodríguez ha sabido compaginar una carrera de éxito como rapera con una historia familiar compleja. La artista se ha convertido en un icono al que seguir de la música rap, una etiqueta que cobra más fuerza si se tiene en cuenta su vida bajo el escenario.

Mala Rodríguez es una de las raperas más reconocidas en España, afianzando este género musical en las artistas mujeres de nuestro país.

Su estilo navega desde el flamenco hasta el rap y el trap, englobándose en música urbana. Lleva a las espaldas siete álbumes de estudio: Lujo ibérico, Alevosía, Malamarismo, Dirty Bailarina, Bruja, MALA y Un mundo raro, pero durante años se la ha escuchado como parte de la banda sonora de películas como Lucía y el sexo, Yo puta y Yo soy la Juani.

Su trayectoria está respaldada por grandes reconocimientos de la industria musical, entre los que destaca el Latin Grammy que ganó en 2010 a Mejor Canción Urbana con el tema No pidas perdón. Pero, además, en 2013 se alzó con el Latin Grammy a Mejor álbum urbano con Bruja.

Una historia entre el éxito profesional y la maternidad

Entre todo este éxito Mala Rodríguez baja del escenario y se convierte en María Rodríguez, una madre luchadora que ha llegado a dejar a sus hijos solos pare perseguir su sueño. Porque la cantante de 46 años defiende que la maternidad no significa olvidarse de una e insiste en que hay que "encontrar un equilibrio que te permita seguir siendo tú y darle lo mejor de ti a tu familia".

La gaditana (Jerez de la Frontera, 1979) lleva haciéndolo desde que nació su primer hijo, Ckarell, y reconoce que lleva batallando desde entonces. "Es un drama ser madre en la industria musical, y no solo en la musical sino en la vida laboral en general. Es una locura total", decía en una entrevista con Divinity en 2020.

La intérprete de temas tan famosos como Tengo un trato es madre de tres hijos: Ckarell, Abraham y Romina. Los dos mayores dicen que son fruto de su relación de cinco años con el rapero cubano Reynor Hernández aunque ella nunca lo ha confirmado.

La pequeña nació después de lanzar su álbum Bruja (2013) cuando decidió aparcar la música y trasladarse a Estados Unidos, donde estuvo viviendo durante un año. Allí se quedó embarazada y nació la pequeña de la familia, de la que se desconoce el nombre y la identidad del padre.

"Estuve disfrutando, me quedé embarazada, tuve una niña. Fueron días muy dulces y volver y hacer Contigo y tener un superéxito como Usted, y reencontrarme con un público que había crecido y le gustaba mi música, fue muy bonito", explicó en una entrevista.

Los tres se mantienen en el anonimato y la propia artista habla muy poco de ellos aunque sí lo difícil que resulta conciliar para muchas madres. "Yo he sido madre desde joven. Me ha producido mucha angustia pensar que no lo estaba haciendo bien. Quieres llegar a todo, estar presente... Eso es lo que me ha martirizado. Son momentos duros en los que tienes un Grammy en la mano y lo estás viviendo como uno de los peores días de tu vida. Cuando tu corazón no está alineado con tu cabeza, el desorden es doloroso", confesó en una entrevista en Yasss en 2021 cuando su situación afortunadamente ya había cambiado.

"Me siento una mujer nueva, completa, con la mente tranquila y el corazón en calma. Cuando me llegan mensajes o se acercan a hablar conmigo para decirme que les he ayudado con mi música, con mis letras... Se me caen unos lagrimones. Ellos me ayudan a mí y yo a ellos", reconoció entonces.

Una relación tóxica con Reynor Hernández

Aunque habitualmente no habla de su vida privada, en su autobiografía hizo una excepción. El libro Cómo ser mala (2021) recoge uno de sus episodios más duros: los malos tratos psicológicos que vivió en su matrimonio con el rapero cubano Reynor Hernández, con quien estuvo casada entre 2005 y 2010.

"Tuve un matrimonio con un chico que era muy celoso, muuy, muy celoso. Eso me marcó bastante. No podía usar tanga, ni ir a correr, ¿sabes?", contó con motivo del lanzamiento del libro en una entrevista en Woman, donde también explicó que la relación con su cuerpo cambió al terminar este matrimonio. "Me dije, voy a cantar en ropa interior".

"No es que estuviera yo en mi mejor momento, porque me encontraba débil todavía, muy delgada… Había pasado mucha tela, pero poquito a poco, explorando, he ido construyendo mi imagen. (...) No ha sido fácil para nada, pero ahora mismo me encuentro mejor que nunca", decía la cantante, que no se dio cuenta de que estaba en una relación tóxica hasta que estaba embarazada de su segundo hijo.

"No es fácil salir de una cárcel, sobre todo psicológica: yo estaba totalmente presa, en un penal con muchísima pena. Mi bienestar y mi persona me daban igual, llegué incluso a pensar que follar sin querer era lo normal", escribe en Cómo ser mala. "Lo recuerdo como una situación que te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y al final estás tan dentro que no sabes ni cómo salir. Es un asunto que afecta a todas. Puede pasarle a cualquier mujer, da igual el nivel social, cultural o económico. Y es real. Te vas metiendo y no sabes cómo salir de ahí, es duro y en lo último que piensas es en el qué dirán".

Franco Tenaglia, su actual pareja

Hace mucho que Mala Rodríguez y quien fue su marido se separaron y desde entonces la rapera ha vivido otras relaciones, la última con el boxeador Franco Tenaglia, campeón mundial de peso ligero de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) con quien fue pillada a finales de 2024.

Según publicó Vanitatis, tras confirmar la noticia con fuentes cercanas, se conocieron en Marbella en un acto en julio con motivo de la presentación de la competición de BKFC, que por primera vez tiene sede en España. Mala Rodríguez fue a la cita como amante de este deporte y allí, en el pub Clubhouse conoció a Tenaglia.

Meses después de ese encuentro y tras un contacto estrecho vía telefónico, se volvieron a ver en octubre. Fue su segunda cita conocida y no se sabe si la última. La distancia no ayuda. Él vive en Alicante y ella en Barcelona.