Así ha sido el concierto de Beyoncé en Barcelona: empoderamiento, 53.000 asistentes y los famosos que han ido

Beyoncétiene a Barcelona a sus pies.

La artista ha pasado por la capital catalana arrasando con el Renaissance Tour ante un agradecido público formado por 53.000 asistentes,que han acudido de toda España a verla en su fecha única en nuestro país, en un show de más de tres horas y 30 canciones.

La artista no daba crédito de la entrega del público español. "¿Estáis en serio?", ha preguntado incrédula a la multitud que no paraba de grutar, aplaudir y corear su nombre.

La diva por excelencia ha ofrecido un show lleno de fuerza, empoderamiento, energía donde no han faltado efectos especiales, coreografías de infarto, además de clásicos y nuevos hits como Crazy in Love, Who run the word, Cuff It o Break My Soul.

Un nuevo look para Barcelona

El momentazo de Blue Ivy, su hija

Fans congregados fuera del estadio

Beyoncé reparte toallas a sus fans al terminar el show

Los famosos que han asistido

Beyoncé es la reina de reinas, por eso no es de extrañar que otras divas musicales y artistas admiren su trabajo. Recopilamos los rostros conocidos que se han dejado ver disfrutando del concierto de la intérprete de Hallo en Barcelona.

Chanel

Nathy Peluso

Mina El Hammani

Lola Índigo