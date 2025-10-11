Así ha sido el concierto de despedida de Andy y Lucas: tensión, tristeza y rumores

Andy y Lucas han puesto un emotivo pero tenso cierre a su trayectoria como dúo musical tras 20 años de carrera. Los autores de éxitos como Tanto la quería o Son de amores han cerrado su gira Nuestros últimos acordes, a pesar de que se vislumbró la posibilidad de que se cancelara su concierto celebrado este viernes 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

El 5 de octubre, Andy y Lucas cancelaron su concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña y, aunque alegaron que se trataba de una suspensión por "problemas de producción ajenos a los artistas", esta se anunciaba poco después de que Andy Morales expresara su malestar con su compañero en El Debate: "Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. [...] No veo seguir cantando con él, ahora mismo no", dijo. "Con Lucas he evitado muchos charcos, porque él hablaba sin pensar, y alguien tenía que equilibrar. Si los dos hubiéramos sido iguales, habría sido una guerra".

Rodeados de un público lleno de carteles y emoción, Andy y Lucas salieron al escenario madrileño con una inmensa ovación ante la importancia de la cita. Entre medias de las interpretaciones de sus grandes éxitos, el dúo pronunció discursos sobre su trayectoria, su relación o las dificultades que han atravesado.

Pero, según revela ABC, en el ambiente se notaba una distancia física entre Andy y Lucas. De hecho, los fans se preguntaban que por qué no se hablaban entre ellos o no se miraban. Al final del show, cada uno se despidió del público por separado: Andy apenas dijo unas palabras entre medias de los aplausos, y Lucas leyó un mensaje que tenía escrito lleno de emoción. Tras los aplausos del público, los dos compañeros se abrazaron por última vez encima de un escenario.

Antes del concierto, durante la alfombra roja, Lucas evitó entrar en polémicas: "Hoy no es día para hablar de esto. Estamos supernostálgicos. Solo queremos brindar por ustedes, por el escaparate. [...] Hemos intentado ser un grupo de ejemplo, lo más amable posible. Entended que no es día para hablar. No queremos estropearla como no nos gustaría ir a vuestra boda a estropearla", dijo, según 20 Minutos. Andy se mantuvo en silencio.

Qué ha pasado entre ellos

Los rumores sobre la mala relación entre Andy y Lucas nacieron de una presunta discusión tras el concierto del dúo en Badajoz. Según explicaron algunos testigos para el programa de María Verdoy, el dúo terminó antes de tiempo: "El público gritan 'otra, otra', pues ellos no salen. Empiezan a escuchar gritos, golpes... Vamos, una pelea monumental en el interior de ese camerino y hablamos de más de palabras".

A este incidente se suman las declaraciones de Lucas González en el programa de Jesús Vázquez. Con total sinceridad, el artista explicó cómo había sido compartir su trayectoria profesional con Andy: "Yo pongo el dinero y desde entonces lo llevo todo: músicos, sonido, mercadotecnia... [...] No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él no tiene disciplina", añadió.

La reacción de Andy Morales no se hizo esperar a través de varios mensajes en redes sociales donde no mencionó a su compañero: "No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla", "Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima" y "No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia".

El futuro de Andy y de Lucas

De momento, parece que Lucas no tiene previsto continuar como solista. En cambio, Andy sí "abandona la formación para emprender carrera en solitario", según la agencia de comunicación Be The One. "El single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026", asegura el comunicado.