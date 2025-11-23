Así ha sido el concierto de Pablo López en Cibeles por el encendido navideño en Madrid
Pablo López ha dado la bienvenida a la Navidad en Madrid con un concierto en la plaza de Cibeles, durante el que ha interpretado su nueva canción: El niño del espacio. Además, ha cantado dos de sus grandes éxitos y ha conmovido a los asistentes con dos emotivos discursos.
Pablo López ha sido el artista elegido para poner la nota musical al encendido de las luces de Navidad en Madrid, cuyo evento ha tenido lugar el sábado 22 de noviembre por la tarde en la plaza de Cibeles.
Desde ahí, ante miles de asistentes, el malagueño ha celebrado un concierto de 13 minutos para interpretar tres canciones con su banda entre dos emotivos discursos. "Ay, qué locura", ha empezado diciendo tras sentarse al piano. "Qué bonita es la ilusión. A veces parece cara, pero qué bonito es que nos abracemos".
"Si usted está buscando un abrazo abierto que le dé esperanza, no se canse, merece la pena"
Y, antes de empezar a tocar El patio, ha añadido: "Yo, un día soñé con encontrar unos brazos abiertos como niño que soy. Soñaba por estas calles, por Málaga también. Gracias, siempre, por darme esos brazos abiertos. Y si usted está buscando un abrazo abierto que le dé esperanza, no se canse, merece la pena".
La segunda canción ha sido El niño del espacio, un tema que Pablo López publicó apenas un día antes donde le canta a la infancia. "Ese niño que se paseaba por aquí, como todos los niños... Quisiera decirles a todos que no hay conexión más hermosa del mundo que un abrazo. ¡Abrácense con el de al lado, hombre, aunque no lo conozcan! Sin llegar al delito, si puede ser", ha bromeado.
"Hay un niño, que es el niño del espacio... yo me considero un niño cada vez más joven, con más inquietudes, con más preguntas. Qué bonita la duda", ha seguido diciendo antes de cantar su nuevo sencillo. "Se lo contaré a mis nietos, cuando sea más niño todavía, que estuve aquí, en esta plaza cantando esta canción. Gracias Madrid, al mundo y, sobre todo, al niño del espacio". Para terminar, Pablo López ha interpretado por todo lo alto Tu enemigo.
El concierto de Pablo López en Cibeles puede verse al completo en el vídeo anterior, entre los minutos 23:30 y 36:30.