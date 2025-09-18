Así ha sido el concierto 'Together For Palestine': todos los participantes y el vídeo previo con Javier Bardem

El recinto Ovo Arena Wembley de Londres ha acogido un concierto solidario con Palestina para recaudar fondos. Bajo el título Together For Palestine, el organizador Brian Eno ha conseguido congregar a 69 participantes ante 12.500 asistentes. Según The Guardian, las entradas se agotaron en dos horas y su venta generó unas 500.000 libras. Además, la retransmisión del concierto a través de YouTube pedía donaciones en vivo: en cuatro horas, se habían recaudado 1,5 millones de libras.

Los encargados de presentar el evento fueron Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch, Guy Pearce, Ramy Youssef o Florence Pugh, que ha dicho: "La empatía no debería ser tan difícil y nunca debería haber sido tan difícil. ¡Presionad a los gobiernos!". También ha estado presente Richard Gere, que ha dado un discurso sobre una "caravana de amor, compasión y baile".

Bastille, PinkPantheress, Hot Chip o Paloma Faith son cuatro de todos los artistas que se han actuado sobre el escenario durante las numerosas y emotivas actuaciones. Por ejemplo, Damon Albarn, Yasiin Bey y Omar Souleyman han interpretado la canción Damascus. Uno de los momentos más aplaudidos ha sido el dúo entre Neneh Cherry y Greentea Pengs para cantar Seven Seconds.

Por otro lado, la cantante británica Annie Lennox interpretó una canción denominada Why? - For Gaza, que verá la luz "muy pronto" para donar los beneficios a Together For Palestine Fund.

El vídeo previo con Javier Bardem y Billie Eilish

Unas horas antes del inicio del concierto, el perfil de Instagram de Together For Palestine compartió un vídeo donde varios famosos piden el fin de la violencia en Gaza y exigir una respuesta política por parte de los líderes de todo el mundo. "Juntos por Palestina", dicen Billie Eilish y su hermano Finneas.

Otros rostros conocidos que aparecen en el vídeo son los de Javier Bardem, Carlos Bardem, Luis Tosar, Residente o Joaquin Phoenix. "Tenemos que decir la verdad en nombre del pueblo de Palestina", añade el actor británico Brian Cox.

Cartel completo

Según la revista irlandesa Hot Press, estos son los rostros definitivos del cartel para Together For Palestine: