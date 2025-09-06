Así ha sido el 'tropicoqueto' espectáculo de Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil

¡Karol G ha cumplido un sueño! La colombiana ha vivido su particular Super Bowl al llevar su ritmo tropical hasta el espectáculo de medio tiempo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), disponible para ver completo en YouTube.

La artista ha sido la encargada de poner la nota musical en el primer partido de la temporada, celebrado en el Corinthians Arena de São Paulo (Brasil) con los Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, quienes finalmente se han llevado la victoria 27-21.

Lejos de interpretar éxitos de sus anteriores trabajos discográficos como Tusa, Karol G ha propuesto un show arriesgado dominado en su totalidad por canciones de Tropicoqueta, su último álbum de estudio. Su vestuario, caracterizado por las dos piñas de su top, se ha alineado con los ritmos de cinco temas: Bandida entrenada, LATINA FOREVA, su éxito mundial Si antes te hubiera conocido, Un gatito me llamó y Papasito.

"¡Arriba mi gente latina!", ha gritado una Karol G eufórica ante su público brasileño durante un espectáculo que ha durado algo menos de diez minutos.

Karol G en su espectáculo en la NFL | Buda Mendes / Getty Images

"¡Hoy es un día muy especial!", escribió la colombiana en sus redes sociales antes de actuar. "Después de mucho tiempo, vuelvo a uno de mis lugares favoritos en el mundo y donde, no importa qué, me siento plenamente feliz: ¡el escenario! El lugar sagrado donde conecto con ustedes".

Y añadió: "Presentarme esta noche tiene muchos significados especiales en mi vida por diferentes razones que se quedaría corto el espacio en esta descripción para poderles explicar… Amo mucho lo que preparamos, tiene toda mi alma y corazón y un equipo de personas maravillosas a mi lado que trabajaron durísimo también. Estoy feliz y agradecida de tener la oportunidad de representar mi cultura, de poder seguir haciendo esto que amo tanto y seguir cumpliendo sueños".

Setlist de Karol G en la NFL