Así suena 'Army', lo nuevo de Ellie Goulding

Poco a poco se va revelando la tracklist de Delirium, el nuevo trabajo de Ellie Goulding. La cantante ha compartido con sus fans el audio de Army, el tercer single de su próximo disco.

Si Ellie nos tiene acostumbrados a canciones bastante fiesteras con ritmos más que bailables, esta vez la británica se relaja para presentarnos una canción más tranquila que puede llegar a recordar un poco a Love Me Like You Do.

Este nuevo single, junto a On My Mind y a Something In The Way You Move, se incluirá en su nuevo álbum Delirium que sale a la venta el próximo 6 de noviembre.