Así suena el divertido villancico de Lolalolita, Dulceida y Violeta Mangriñán

Nadie se resiste a la Navidad. La disfrutes a lo grande o la detestes un poco, siempre hay contenido con el que pasárselo bien estas fechas. Y más allá de los clásicos y las nuevas canciones navideñas que nos han regalado artistas como Estopa y Edurne, los influencers también se vuelcan con los sonidos festivos.

Y es que las creadoras de contenido Lolalolita, Violeta Mangriñán y Dulceida llevaban días alimentando una especie de colaboración por redes sociales. Lo que muchos no esperaban es que se tratase de nada menos que un villancico.

Las influencers se han atrevido con el canto delante de un micro para conmemorar esta Navidad de 2025, con mucho humor y ambiente festivo. La campaña forma parte de Ecovidrio, por lo que la letra del tema incita al reciclaje estas fechas.

Así, tras días de intriga, Lolalolita, Dulceida y Violeta han prestado sus voces a una canción navideña con cierta parodia llamada Recicla with us. Este trío especial se ha hecho llamar para esta ocasión The Glassys.

"Para brillar esta Navidad, dale un like, hazlo viral, recicla with us", "Get ready with mí que quiero verte, ya sabes que el vidrio va al verde" y "Publica este mensaje en TikTok y en Instagram, no entres en polémica, recicla en Navidad" son algunos de los versos de este villancico que mezcla los conceptos de redes, con la Navidad y el reciclaje.

Además, el resto del tema mezcla referencias de cada una de las 'cantantes', como el té matcha, las mascotas y los tags habituales en sus contenidos.

Todo ello acompañado de un festivo vídeo en el que las tres influencers de renombre visten de verde, acorde a uno de los colores también de la Navidad.