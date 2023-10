Así suena 'Gently', la nueva canción de Bad Bunny y Drake del disco 'For All the Dogs'

Imagen de portada de 'For All The Dogs', el nuevo disco de Drake. | Universal Music Group

El canadiense acaba de lanzar este viernes su nuevo disco For All the Dogs , en el que ha incluido la colaboración con Bad Bunny en Gently , una canción en honor al dembow en la que Drake vuelve a rendirse ante el castellano, como hizo anteriormente en MÍA .

Hace casi dos meses que lo supimos, y hoy llega en todo su esplendor. Se repite la dupla formada por Bad Bunny y Drake en Gently, un tema dembow que pone a cantar en español al canadiense y sale como parte del disco For All the Dogs.

Algo más de dos minutos de duración en una canción alejada de lo que fue MÍA, su anterior trabajo en conjunto, que pertenece al álbum del conejo malo X 100pre y vio la luz en 2018.

Así como su anterior tema fue la clara adaptación de Drake al puro estilo Bad Bunny, esta vez Gently destila lo contrario. Aunque permanece el dembow como elemento en común, el sello del cantante de One dance está mucho más presente.

'Gently' - Drake ft. Bad Bunny

For All The Dogs es el octavo álbum de estudio del rapero y su primer lanzamiento en solitario desde su trabajo Honestly, Nevermind, en 2022. Llega después de semanas de retraso.

Letra de 'Gently', la nueva canción de Drake y Bad Bunny

Yeah

My G, Tití came VIP from the baño

Baby, my wrist is from Casablanco

Me gusta su sonrisa aunque me haga daño

I live like Sopranos, Italianos

I've been El Chico for cincuenta años

Me gusta su culazo perreando

Le da hasta abajo, le gusta este tamaño

Dale, Papi Champaño, jheez

Eh, eh, eh, eh, eh

Either I slow down the trip or I speed up the visa

Mi nah wan' leave ya

Grab Eliza, bring her to Ibiza

Introduce you to Richie, aquí va

My broski Benito, he needs a bonita

A freak, bien loquita

Crazy booty, mi amor, mi amiga

Ella sabe que está bien rica

¿Usted se cree que quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow?

Ey, ja, ey, ey, ey

Ay, santo, Dios mío, qué acicale

En RD están to's mis cueros, en PR to'a las gyales

Las mías se roban el show si sale

To's quieren ser yo, pero no les sale

En Casa de Campo, chucky

En México ando bélico

Baby, vo'a joderte el cosmético

Trépate encima, ponme la skimask

Bajen la luz y cierren la cortina

Que no quiero video, estoy harto de la foto

Estoy harto de to'l mundo, meno' de ese toto, de ese toto, je

Meno' de ese toto, de ese toto, je, ey

Botella de champaña yo las descorché

Me puse bellaco cuando la escuché

Decirme "papi" adentro 'e la Porsche

Fuck, mami, holy shit

Qué rico tú chinga', je

Las boris me piden bicho, las cubana' quieren pinga

"Fuck me so good", me dice la gringa

Mami, te pasaste, ey

La baby tiene marido y no me dijo na' (Je)

Tranquila, eso no e' na'

Doscienta' botella y por ahí vienen má'

Por ahí vienen má'

La baby tiene marido y no me dijo na' (Je)

Tranquila, eso no e' na'

Mucha' bebecita y por ahí vienen má'

Por ahí vienen má'