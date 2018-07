Así suena 'Something In The Way You Move', la nueva canción de Ellie Goulding

Hace menos de un mes que escuchábamos por primera vez On My Mind , el primer single de Delirium , el nuevo disco de Ellie Goulding. Ahora, ya podemos escuchar Something In The Way You Move, su segundo single.

'Something In The Way You Move', el nuevo single de Ellie Goulding / europafm.com

“Baby kill it, what are you waiting for? Something in the way you move. Something in the way you do it”, así es como Ellie Goulding parece invitarnos a todos a su siguiente fiesta en el segundo single de su nuevo disco, Delirium, que sale a la venta el próximo 6 de noviembre.

Con una letra bastante sencilla y una melodía pegadiza, todo parece indicar que la cantate británica cosechará otro éxito con Something In The Way You Move. Y seguramente ese éxito no acabará con el segundo single, ya que la misma Ellie Goulding ha comentado que todas las canciones del disco serán parecidas. "Veo el nuevo disco como un experimento para crear un producto muy pop" explica la artista.

Así que ya lo sabéis, si os gusta Something In The Way You Move, simplemente teneís que esperar hasta el día 6 de noviembre para tener más.