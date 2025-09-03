Así suena 'The Dead Dance', la bailable y tenebrosa canción de Lady Gaga para 'Miércoles 2'

¡Por fin ha llegado el 3 de septiembre! La nueva tanda de capítulos de la segunda temporada de la serie Miércoles 2 ha traído consigo el momento más esperado: la aparición de Lady Gaga.

La cantante y actriz da vida a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora con un pasado oscuro que podría acabar con la institución. Pero, además, este miércoles ya podemos escuchar la ansiada nueva canción de la artista para la ficción de Tim Burton: The Dead Dance.

Siguiendo con la estela del éxito de Bloody Mary en la primera entrega de la serie —la canción se estrenó en 2011 y se viralizó en 2022 gracias al hipnótico baile de Miércoles en el cuarto capítulo de la serie—, Lady Gaga toma las riendas de la banda sonora con un estilo que mezcla la esencia de Miércoles con la suya propia. la canción nace tras el estreno de Mayhem, el octavo álbum de la artista que ha venido acompañado de una gira mundial.

Escrita y producida por Andrew Watt y Cirkut, The Dead Dance trata sobre una ruptura amorosa y sobre la manera de avanzar en el duelo, tal y como detalló Lady Gaga en el evento The Graveyard Gala, antes del estreno de la canción, que viene acompañada de un videoclip dirigido por Tim Burton que se estrena este miércoles 3 de septiembre a las 18:00 (hora española)

Así, The Dead Dance relata en su letra el sentimiento de desesperanza en el amor en su inicio, para dar paso a la recuperación a través de balar y disfrutar con amigos tras superar los momentos más difíciles de una ruptura.

La letra de The Dead Dance de Lady Gaga

[Verse 1]

Like the words of a song, I hear you call

Like a thief in my head, you criminal

You stole my thoughts before I dreamed them

And you killed my queen with just one pawn

[Pre-Chorus]

This goodbye is no surprise

This goodbye won't make me cry

[Chorus]

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead

Dancin' until I'm dead, I'm dancin' until I'm dead

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

'Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring mе back from death

I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dancе until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

[Verse 2]

You've created a creature of the night

Now I'm haunting your air, your soul, your eyes

[Pre-Chorus]

This goodbye is no surprise (Is no surprise)

This goodbye won't make me cry

[Chorus]

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead

Dancin' until I'm dead, I'm dancin' until I'm dead

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

'Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring me back from death

I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

[Bridge]

Do the dead dance (Dead)

The dead dance

Do the dead dance (Dead)

The dead dance

Do the dead dance (Dead)

The dead dance

Do the dead dance (Dead)

But l'm alive on the dance floor

[Chorus]

And I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'm dancin' until l'm dead, I'm dancin' until I'm dead

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead

'Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring me back from death

I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead

[Outro]

Dead (Dead, dead, dead, dead)