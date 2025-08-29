Así suena 'Vámonos de aquí', la nueva canción de Pablo Alborán con Indiara Sfair a la armónica
Pablo Alborán estrena Vámonos de aquí, el tercer adelanto de su próximo disco donde reflexiona sobre un amor insatisfecho desde sus inicios.
Pablo Alborán presenta Vámonos de aquí, el tercer adelanto de su próximo álbum tras los sencillos Clickbaity KM0. Se trata de una canción directa y enérgica, de pulso vibrante y arreglo de cierta inspiración country, con un estribillo pegadizo y con la colaboración a la armónica de la brasileña Indiara Sfair.
"Corre a escuchar el tema donde te dé la gana, pero desahógate conmigo. Es la canción que necesitabas escuchar para pegarle un portazo a las malas vibras y a los desamores. ¡Solo no puedo, os necesito!", ha escrito el malagueño en sus redes sociales para animar a sus seguidores a reproducir Vámonos de aquí.
En la letra de la composición, Alborán reflexiona sobre un amor insatisfecho desde sus inicios: "Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución / Es que el futuro avisaba desde hace tiempo / Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba / Los demás lo veían venir de lejos", canta.
El videoclip, dirigido por Mario Ruiz, presenta varias relaciones de pareja con un propósito claro: representar la diversidad sexual y racial, ya que aparecen varias parejas homosexuales. En cuanto a la colorimetría, el rojo domina a lo largo de todo el vídeo para incidir en la pasión y la energía que transmite el tema.
Letra de 'Vámonos de aquí'
Querernos ha sido una emboscada
No tuvimos excusa ni coartada
Lo hemos hecho fatal
Buscamos la magia en todos lados
Pero tocarnos pasó a segundo plano
Algo iba muy mal
-
Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución
Es que el futuro avisaba desde hace tiempo
Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba
Los demás lo veían venir de lejos
-
Se acabó el amor, vámonos de aquí
Fuimos dos idiotas intentando ser feliz
(Se acabó el am–)
-
Vivimos lo nuestro sin pensarlo
Sin saber muy bien qué iba a pasarnos
Y lo llevábamos bien, mmm
Pero tus celos, mis dudas, los días a oscuras
La cama desierta, el pasado en alerta
Y tu forma de ver todos nuestros problemas
Quemaron la herida, tapándola en la arena
-
Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución
Es que el futuro avisaba desde hace tiempo
Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba
Los demás lo veían venir de lejos
-
Se acabó el amor, vámonos de aquí
Fuimos dos idiotas intentando ser feliz
-
Se acabó el amor, vámonos de aquí
Fuimos dos idiotas intentando ser feliz
Se acabó el amor, vámonos de aquí
Fuimos dos idiotas intentando ser feliz
(Se acabó el am–)
-
Fuente: letras.com