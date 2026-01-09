Así suena la versión de Madonna de 'La bambola', el clásico italiano de Patty Pravo
Madonna ha versionado el clásico La bambola (1968) de Patty Pravo en una interpretación donde muestra sus dotes vocales en italiano al son del famoso "Tu mi fai girar, come fossi una bambola".
Madonna, que generó mucha expectación en septiembre cuando anunció nuevo álbum después de siete años del último, ha realizado su primera aparición musical del 2026 con una canción que será portada de la nueva campaña de un perfume de Dolce & Gabbana – The One.
La artista ha publicado la canción, sin vídeo, en YouTube y en plataformas de streaming. Según medios italianos, la versión, producida por Stuart Price, no parece formar parte del nuevo proyecto musical de Madonna, que vuelve a trabajar en lo que será una vuelta a sus comienzos.
Así es 'La bambola'
Escrita por Franco Migliacci, Ruggero Cini y Bruno Zambrini, e interpretada por Patty Pravo, La bambola es una canción publicada en 1968 que narra los agravios de una mujer hacia un hombre que la trata como a una muñeca que abandona cuando deja de ser útil.
Fue un gran éxito en Italia y alcanzó el primer lugar en las listas durante seis semanas consecutivas, y ha sido utilizada en varias películas, como El americano (2010) de Anton Corbjin o Roma criminal (2005), de Michele Placido, y versionada por multitud de artistas, como Sergio Dalma.
"Tu mi fai girar, come fossi una bambola / Poi mi butti giù, come fossi una bambola", dice la letra. La traducció al español sería: "Me haces girar como si fuera una muñeca / Después me tiras, como si fuera una muñeca".
Letra original de 'La bambola'
Tu mi fai girar, tu mi fai girar
Come fossi una bambola
Poi mi butti giù, poi mi butti giù
Come fossi una bambola
Non ti accorgi quando piango
Quando sono triste e stanca, tu
Pensi solo per te, ah
-
No, ragazzo, no, no, ragazzo, no
Del mio amore non ridere, ayy
Non ci gioco più, quando giochi tu
Sai far male da piangere, no
Da stasera la mia vita
Nelle mani di un ragazzo, no
Non la metterò più
-
No, ragazzo, no
Tu non mi metterai
Tra le dieci bambole
Che non ti piacciono più
Oh, no, oh, no
-
Tu mi fai girar, tu mi fai girar
Come fossi una bambola
Poi mi butti giù, poi mi butti giù
Come fossi una bambola
Non ti accorgi quando piango
Quando sono triste e stanca, tu
Pensi solo per te
-
No, ragazzo, no
Tu non mi metterai
Tra le dieci bambole
Che non ti piacciono più
Oh, no, oh, no, oh, no
-
No, ragazzo, no
No
-
Fuente: Genius