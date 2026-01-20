Así suenan los adelantos de las canciones 'CUTE GUAPO' y 'UN LATIDO' de Ana Mena para 'Ídolos'

Ana Mena estrena Ídolos, su primera película como protagonista. Este proyecto cinematográfico es que empujó a su relación sentimental con Óscar Casas, y ahora muestran su química en programas como Cuerpos especiales.

Además de formar parte del reparto, la malagueña también pone voz a dos canciones de la banda sonora del filme sobre el mundo de Moto GP. Una de ellas, Cute guapo, la presentó en exclusiva junto a Eva Soriano y Nacho García en el anti-morning show de Europa FM.

Pero ahora los dos temas ya se pueden escuchar en redes sociales, al menos en adelanto. Tanto de CUTE GUAPO como de UN LATIDO se puede disfrutar de un adelanto de casi un minuto.

Se tratan de dos canciones que siguen el estilo de Ana Mena, aunque adaptado a la película Ídolos y sus tramas motoristas. Los temas se pondrán escuchar al completo con el estreno de la cinta el viernes 23 de enero.

Siguiendo el género de pop urbano con pinceladas electrónicas, podemos escuchar así a la intérprete de Las 12 de nuevo, meses después de su vuelta con el single Lárgate.