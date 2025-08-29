Así es el videoclip de 'Tears' de Sabrina Carpenter: Colman Domingo como 'drag queen' y un clima de terror sensual

Sabrina Carpenterha lanzado su nuevo disco Man's Best Friend con 12 temas que no han dejado indiferente a nadie. Entre ellos se encuentra Tears, el cual cuenta con un videoclip que la cantante ha publicado a la par del lanzamiento de su disco y que está repleto de referencias.

El Sabrina Carpenter Cinematic Universe, como llaman sus fans al conjunto de videoclips de la artista, siempre se ha caracterizado por tener una estética llamativa o contar historias peculiares. En el caso de Tears no podía ser menos, con referencias al cine de terrory muerte incluida, como ya es común en todos sus vídeos.

Para ello, ha contado con la presencia de dos actores de renombre: Joe Apollonio como el novio muerto y Colman Domingo como una drag queen muy parecida al Dr. Frank-N-Furter del clásico cinematográfico The Rocky Horror Picture Show.

Referencias al cine de terror

Todo comienza con un coche estrellado en un bosque, con el conductor muerto y Sabrina tirada en el suelo, como si hubiese salido disparada, a pesar de que su look está perfecto. Al levantarse, la cantante ve una casa terrorífica, la cual ya habíamos podido ver en el adelanto a través de un plano que recreaba una escena de Jennifer's Body.

Los rayos de fondo, la iluminación que empieza a tener la incidencia del rojo, un piano que está tocándose solo y... una peculiar drag queen que deja paso a una serie de personajes que mezclan lo estrafalario y lo terrorífico. El clima y la ambientación siguen estando relacionados con el terror, pero ahora afectado por un vórtice de sensualidad y excentricidad que vuelve todo aún más extraño.

'The Rocky Horror Picture Show'

En cuanto Sabrina entra en la casa, aparece en escena un personaje que coprotagoniza esta historia y que es una clara referencia al Dr. Frank-N-Furter de The Rocky Horror Picture Show. El actor encargado de representarlo es Colman Domingo, conocido por su papel como Victor Strand en Fear the Walking Dead.

El personaje original era una parodia del Dr. Frankenstein que quería crearse un novio que satisficiera sus deseos y que en toda la película muestra una actitud excéntrica, haciendo continuamente referencias sexuales. Este tipo de personalidad también está presente en el personaje de Domingo, el cual desde el principio revela la ropa interior de Sabrina con una lupa.

Por su parte, como ya es común en su estética como artista, Sabrina Carpenter también aparece con una indumentaria sensual. Su personaje es una clara inspiración en el de Janett Weiss, interpretado por Susan Sarandon en la película de 1975. Por ejemplo, podemos ver similitud con la escena en la que es despojada de su ropa y la transformación que realiza hacia un alter ego más sensual.

Lo que la gente quiere

Tras escenas de baile sensuales e incluso una en la que Sabrina hace pole dance en mitad de un campo de maíz, Sabrina es expulsada de la casa como si nada. Allí se encuentra a su novio con vida, algo de lo que ella no parece alegrarse demasiado. "Alguien tiene que morir en cada vídeo", dice Sabrina mientras se acerca el chico, interpretado por el actor Joe Apollonio.

Aunque nosotros sabemos que quienes suelen morir en sus videoclips son siempre hombres, algo que en este caso Sabrina soluciona matándolo con un lanzamiento de tacón en el pecho. Con una cara de pena muy poco creíble, la cantante se levanta y pronuncia una frase un tanto curiosa: "Tienes que dar a la gente lo que quiere".

Quizás, esta frase simplemente haga referencia al hecho de que las muertes ya son costumbre y son momentos cargados de ironía que los fans adoran. Sin embargo, también puede ser un guiño a la entrevista que dio para Rolling Stone en la que hablaba sobre las críticas que recibe por sexualizarse. Ella se defendió diciendo que son las canciones que los fans "han hecho populares". Por lo tanto, es lo que la gente quiere.